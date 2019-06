Travtips Sørlandets Travpark 6. juni

Arets eneste lunsjtrav avvikles på travparken denne torsdagen, med start klokka 13. I en flott omgang venter jeg til det siste løpet med å singel streke. Iasi er en traver som Mikkelsen har tro på og han skal duge i dette løpet. Uten galopp tror jeg dette er en vinner.

V5-1 2160 volte til v/310.500. Till v/60 start poeng. Start 13.40

1 Zeen av Ekbacka A Aks Er bedre enn raden. B 2 Dante Kievitshof V Tjo Kan få et fint løp her. B 3 Lucky Black Pearl T Gud Hatt en liten pause. C 4 Ervin Boko Ø Tjo Kjemper om en trippelplass. C 5 Fabian B.R. J Han Meget bra traver i grunnlaget. A 6 Gary Hoist G Mik Fint løp på papiret. C 7 Brotherman Nibs R Wii Holder fin form. C 8 Skylander Hill P Kal På vei mot storformen. B 9 Wayne Brogård E Høi Knallgod sist til seier. B

Fabian B.R.-Skylander Hill-Zeen av Ekbacka Outs: Wayne Brogård

5 Fabian B.R. var tilbake som en vinner sist i et montéløp på Jarlsberg. Ledet da hele veien og var helt overlegen. Nest sist gikk han utvendig hele veien og var meget tapper i nederlaget. 8 Skylander Hill kom tilbake sist etter lang pause og viste sin kapasitet. Han spurtet strålende sist til sølv og han kan ventes enda bedre til dette løpet. 9 Wayne Brogård holder toppform, men er belastet med et tøft tillegg. Kommer han litt ok på det, skal han regnes i toppen.

V5-2 2140 autostart. Start 14.00

1 Black Voice V Tjo Galopperte seg vekk 700 igjen. B 2 S.J.'s Photostar T Erg Enkel seier sist. A 3 Conrads Carl E Høi To løp i kroppen. B 4 Cabelino Å Ten Debuterer i ny regi. C 5 Whistleblower P Kal Hatt tre måneders pause. C 6 Nicky Me A Sal Premie som gjelder. C 7 Ranja Hill J Eri I fin form. Trippelsjanse. C 8 Ero'kamano Ø Tjo Debuterer i Tjomsland regi. B 9 Brother Tuck G Mik Fint løp på papiret. B

S.J.`s Photostar-Ero `kamano-Conrads Carl Outs: Brother Tuck

2 S.J.`s Photostar viste sist at han har et meget flott toppnivå. Satt i tredje utvendig og spurtet strålende til en enkel seier. Fra et perfekt spor er dette en alternativ banker. 8 Ero `kamano er en ny hest i Tjomsland-regi. Han står sjanseartet til spormessig, men kommer han fint inn i løpet så henter han mange til slutt. 9 Brother Tuck har bedre form enn hva raden viser. Han møter rett selskap og med tempo i løpet så henter han mange den siste runden.

V5-3 2140 volte til v/45.100. Start 14.12

1 Løvefaks J Eri Kan lede lenge. B 2 Hera Jenta K Løv Premie er maks. D 3 Holen Storm E Høi Alt ble feil sist. B 4 Songe Mai Ø Tjo Forbedret sist. B 5 Bjønnum Baus P Kal Strålende avslutning sist. B 6 Erga Jokeren T Erg Vant sist etter lang pause. A 7 Faksen U.N. J Und Henger med til premie. C

Erga Jokeren-Bjønnum Baus-Holen Storm Outs: Songe Mai

6 Erga Jokeren var tilbake som en vinner sist etter en liten pause. Har meget høy kapasitet, men kan galoppere. Uten galopp er det trolig en vinner. 5 Bjønnum Baus var knallbra på Jarlsberg i sin siste start. Lå langt bak og kastet loss 600 igjen. Via drøye spor spurtet han strålende til bronse. 4 Songe Mai galopperte i den første svingen sist og havnet sist innvendig. Ble til slutt sittende fast med krefter og viste form. 3 Holen Storm gjorde noe så sjeldent som å galoppere i den siste starten. Spennende med Høitomt som kusk.

V5-4 2140 volte til v/290.400. Start 14.24

1 Bjørnemyr Tara J Eri Er i kjempeform. A 2 Trø Flax L Kol Maks sist. C 3 Vital Sjanell O Gje Viste form sist. B 4 Jerkla O.K. Ø Tjo Dønn fast sist. C 5 Torden Prinsen Å Ten Gikk ok sist uten å gnistre. C 6 Åspe Prinsen C Fid Usikker på formen. C 7 Tintin E Høi Bra sist. Kan vinne igjen. B 8 Will Teddy R Rol Gjør fine løp hver gang. C 9 Løkki Flaksa P Kal Knallspurt sist etter galopp. B 10 Mietor K Løv To løp i kroppen. C 11 Langlands Odin V Tjo Tøff nok selv herfra. B

Bjørnemyr Tara-Langlands Odin-Tintin Outs: Løkki Flaksa

1 Bjørnemyr Tara er i veldig flott form. Sist ledet hun i det lengste og tapte på de siste stegene mot gode Bacchus Ø.K. Møter ikke tøffere hester denne gangen og jeg blir ikke overrasket om hun leder hele veien. 11 Langlands Odin gikk utvendig hele løpet sist og tapte knepent. Er tøff og tåler å gjøre mye jobb selv. 9 Løkki Flaksa kom tilbake sist etter lang pause. Galopperte som helpigg på den siste langsiden og hadde garantert kjempet om seieren. Løp i kroppen er en fordel og jeg er sikker på at hun kjemper i toppen uten galopp. 7 Tintin er naturlig startrask, og det er også kusken Eirik Høitomt. Kan muligens få tet, men jeg tror at lederryggen også er av interesse. Uansett posisjon er han med i toppen her.

V5-5 2140 autostart. Start 14.36

1 Make My Day T.J. V Tjo Garantert fint løp. C 2 Lara's Revenge S Høi Kjemper om en trippelplass. C 3 Egon Lobell E Høi Trippelsjanse. C 4 Grace Yoga Ø Tjo Litt bedre enn raden. C 5 Happy Dragon L Kol Fin spurt sist til sølv. C 6 Two To Tango Å Ten Holder fin form. B 7 Trusty Sassy R Wii Svak i to siste løp. C 8 Pompano Reza A Aks Bedre form enn raden viser. B 9 Albarella Rags P Kal Svak sist. Kan bedre. B 10 Iasi G Mik Av de bedre her. A

Iasi-Two To Tango-Pompano Reza Outs: Albarella Rags

10 Iasi har et meget flott løp på papiret og blir min banker i denne lunsjomgangen på Sørlandets Travpark. Går ned en klasse motstandsmessig og med mange av de verste konkurrentene med usikker form, tar jeg en sjanse. Dette er en traver Mikkelsen liker godt og blir det bare litt fart i front, henter han mange den siste halve runden. Om det dempes, setter han nok fart tidlig for han tåler å gjøre en del selv. Banker.

Lite V5-forslag

V5-1: 5–8

V5-2: 2–8

V5-3: 6–5

V5-4: 1-11-9-7

V5-5: 10 Iasi

64 kroner

Stort V5-forslag

V5-1: 5-8-9-1-2-7

V5-2: 2-8-9-3-1

V5-3: 6-5-4-3-1

V5-4: 1-11-9-7-3

V5-5: 10 Iasi

750 kroner