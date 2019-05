Vindbjart-rekruttene slo serielederen

KRISTIANSAND: Rekruttlaget startet mandagens kamp mot tabelltopp Tobienborg med kun to spillere som holder senioralder. Vertene stilte med et mye mer rutinert mannskap, deriblant bl.a. storscoreren Jan Aage Nordbø som satte inn 23 mål for Vigør i 4. divisjon i fjor. Han noterte seg også for mål denne kvelden, 1–0 kom etter tjue minutter. Før det hadde Lasse Næss hatt et forsøk i tverrliggeren, mens André Bakken var nære på å utligne før pause da han vant ballen i duell med keeper, men han klarte ikke å få kontroll på bein og ball da målet sto åpent. En god omgang av ungguttene, selv om Tobienborg også hadde sine sjanser.

Fakta: Kampfakta Tobienborg – Vindbjart 2, 2–3 5. divisjon menn 1–0 (20 min) Jan Aage Nordbø 1–1 (48 min) Lasse Næss 1–2 (56 min) Markus Nyhus 1–3 (68 min) Markus Nyhus (str.) 2–3 (94 min) Ukjent. Vindbjart 2: Christoffer Braastrup Andersen, Ishan Skårdal, Marius Fjellet, Anders Urdal Hansen, Sondre Nordhagen, Martin Gardiner, Nikke Eidet Svenson, Ørjan Ryger, Markus Nyhus, Lasse Næss, André Bakken. Innbyttere: Henrik Eivindson, Jon Herman Tukianien Lundevold. Gule kort: Christoffer og Anders.

Etter en liten haglskur i pausen, kom sola tilbake til andre omgang, og da våknet vi også virkelig til live. Der første omgang var preget av en del svake innlegg og lite trykk inne i sekstenmeteren snudde dette helt nå. Godt hjulpet av veteranene Herman Lundevold og Henrik Eivindson på høyre back og kant, kom det to kjappe mål, begge fra den siden. Henrik la innlegg til Lasse Næss, som headet inn 1-1, og Martin Gardiner la inn til Markus Nyhus, som smelte ballen opp i tverrliggeren og ned i mål.

Midtveis i omgangen ordnet paret Næss/Nyhus 3-1, Lasse så ut til å få en enkel scoring da han var forbi keeper og hadde åpent mål. En kraftig dytt i ryggen ødela det, men dommer kom i hvert fall fram til at det måtte bli straffespark, etter en ganske unødvendig prat med sin assistent. Markus satte straffen i mål. Etter dette burde vi nok øket ledelsen, men ble litt for ivrige og gikk for mye i offside. Tobienborg reduserte til 2–3 langt på overtid, men vi fikk en god revansje etter det sure tapet mot Torridal sist. 5. divisjon ser ut til å bli åpen og spennende.