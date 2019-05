Egeland sesongåpnet med NM-seier

AUDNEDAL: Å stå øverst på pallen var nok ikke helt det Egeland hadde sett for seg da han og teamet i helga entret Konsmo Motorbane for årets første NM-runde i rallycross. Selv om bilen – en Mazda RX7 – er å betegne som en vinnerbil, er det flere sentrale faktorer som spiller inn. Egeland skriver i en Facebookstatus at de flinke folkene han har rundt seg, skal ha æren for at dette gikk så bra som det gjorde.

For å kunne drive med motorsport er det helt nødvendig med gode samarbeidspartnere og sponsorer. Egeland Motorsport setter stor pris på alle som har gjort det mulig å kjøre enda en sesong i norgesmesterskapet. Egeland selv presiserte også i nevnte Facebookstatus: Uten mekanikerne og alle de andre som er med på alt mulig, fra spons til matlaging, vasking osv. så kunne jeg bare blitt hjemme – så til alle dere som er med og bidrar, tusen takk!

Anne Beth Mål Arntzen

Teamet

Mekanikerne lærer stadig den nye bilen å kjenne og de fant en bra oppskrift på oppsettet utover helgen, forteller Egeland. Etter lørdagens kjøring lå han på en femteplass, da med to femtetider og en niendetid. Søndag morgen kom resultatene til syne og Egeland satte bestetid i klasse 2. Med det strykes niendetida og Egeland kvalifiserte direkte til A finalen, hvor han sto side om side med klubbkamerat Per Magne Røyrås.

Anne Beth Mål Arntzen

A-finalen

Den gule Mazdaen tok av gårde fra fjerde startspor og holdt ledelsen helt til målgang. Det var likevel en bil som lå tett på – runde etter runde – den røde Mazdaen til Røyrås. Slikt blir det stemning av og kvindølene ventet nærmest lamslåtte da Mazdaene nærmet seg siste sving. Røyrås forsøkte å komme forbi men Egeland lå så tett på ”inneren” at det ikke var fysisk mulig å komme mellom. Selv sier Egeland at det var ekstra moro å vinne når det var klubbkameraten som kom på andreplass.

Anne Beth Mål Arntzen

Utfordring

Etter planen skulle Røyrås ha kjørt ”Super Touring” i RallyX Nordic, men grunnet lav deltakelse blir det ikke noe av denne serien. Han bestemte seg derfor for å kjøre den første NM-runden. Team Egeland kommer med en utfordring og sier at de ønsker flere fighter mellom Mazdaguttene fra Kvinesdal – ”mi ser i Trondheim då Magga?!”

Anne Beth Mål Arntzen

Sigurd Erik Egeland

Født: 13.03.1986

Bosted: Kvinesdal

Klubb: NMK Kvinesdal

Team: Egeland Motorsport

Klasse: Supernasjonal inntil 2000

Bilmerke: Mazda RX7

Hobby: Motorsport og snøscooter