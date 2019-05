Straffedrama mellom Fløy og Start 2

FLEKKERØY: Fløy tok imot et Start 2 på poengjakt etter en dårlig start på sesongen for de gule og svarte rekruttene i Norsk Tipping-ligaen. Flekkerøyguttene i blått startet best. For etter bare sju minutter tok hjemmelaget ledelsen ved Henrik ‘Heggi’ Andersen, på en innøvd cornervariant. Heggi slo kort til Henanger som la igjen ballen på hjørnet av 16-meteren, så klemte Heggi til og sendte ballen i fin bue over keeper og i mål.

Fakta: Kampfakta 5. serierunde i Norsk Tipping-ligaen avd. 3 Fløy – Start 2 2–2 (1–0) Mål: Henrik Andersen (´7), Lasse Sigurdsen (´56), Mikael Ugland (´78, ´90). Gult kort: Hella, Richardsen (Fløy). Fløy (4-3-3): Knezovic – Kleppa, Naglestad, Dekovic, Richardsen (K) – Henanger, Heggi, Myhre – Dreshaj, Sigurdsen, Hella. Benk: Olsvoll, Eikeland, Dahlum, Ask Mikkelsen, Thorsen, Reinhardsen, Marcussen. Start 2 (3-5-2): Pedersen – Daland, Twum, Eftevaag – Ujkani, Ugland, Hadzic, Gamachis, Sjøkvist – Lien.

Og Fløy ville ikke gi seg der, de kjørte på og presset Start 2 lenge. Midtstopper og luftbaronen Naglestad var farlig frampå på corner, da han headet i stolpen etter 21 minutter. Men det ble ikke flere mål i første omgang, og lagene gikk til pause på stillingen 1–0.

Svein Grundetjern

I andre omgang var det et heltent Start 2 som førte an kampen. Men Lasse Sigurdsen la på til 2-0, mot spillets gang etter et fint innlegg. Øylaget hadde seieren i lomma helt fram til u-landslagsspiller og fjorårets Fløy-innleide Mikael Ugland dukket opp. Han tente håpet for Start 2 da det var spilt 78 minutter, da han sendte av gårde et kanonskudd i krysset fra langt hold. Start 2 reduserte, 2–1.

Svein Grundetjern

Og det stoppet ikke der. For på overtid fikk bortelaget corner, og etter litt klammeri i feltet valgte dommer å blåse straffe grunnet holding. Stortalentet Ugland gjorde ingen feil fra straffemerket og scoret sikkert. Dermed endte det 2–2 på Flekkerøy. Fløy inntar nå 2. plassen på tabellen, like bak Stavangerklubben Brodd med ettpoeng mer.