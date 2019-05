Målfest for Start-juniorene i NM

KRISTIANSAND: Torsdag kveld var det klart for NM-kamp i G19-klassen da Start tok imot rivalene fra Arendal til dyst.

Start tok initiativet og hadde ballen mest det første kvarteret av kampen. Mye av det offensive spillet gikk gjennom Mikael Ugland som viste en rekke flotte tekniske detaljer.

Etter 17 minutter kommer kampens første scoring når Ugland trer gjennom Ujkani på venstresiden, han legger inn på første touch til Strømland Lien som sender hjemmelaget i ledelsen.

Fakta: Kampfakta Start – Arendal 5–1 NM/Telenor Cup G19 – Sparebanken Sør Arena Starts lag: Solås- Myhre, Eftevaag, Enersen, Ujkani – Gamachis, Hille, J. Ugland-M. Ugland – Framnes, Strømland Lien. Mål Start G19: Strømland Lien 3, Mikael Ugland, Magnus Mikkelsen X

2-1 ved pause

Få minutter seinere kommer Arendal til en sjanse alene med keeper, men skuddet går like utenfor. Det straffet seg, for like før halvtimen er spilt dobler Strømland Lien ledelsen på et vakkert hodestøt etter et nydelig innlegg av Myhre. Mot slutten av omgangen er det Arendal som tar mer og mer over og kort tid før pause reduserer de til 2-1, som også ble pauseresultatet.

– Vi starter kampen med bra kontroll og skaper sjanser, men vi må bli mer effektive. De prøvde å spille på kontringer og hadde mange gode spillere som var sterke en mot en. Når vi leder 2-0, må vi roe ned og ta mer kontroll over kampen. Vi mister struktur og slipper inn et mål like før pause, som er veldig unødvendig. Jeg er ikke fornøyd med det og vi var veldig rotete etter at vi ledet med to mål, forteller trener Adolfo Rodriguez etter kampen.

Hattrick

I starten av andreomgangen styrer Arendal mye av spillet, men de setter ikke de få sjansene de skaper. Det straffer seg, for etter 58 minutter vinner Enersen ballen på Arendals banehalvdel, han spiller den videre til Mikael Ugland som smeller ballen i mål fra omtrent 18-meter. To minutter seinere dribler Arian Gundersen Arendals høyreback og slår et nydelig innlegg til Strømland Lien, som setter inn sin tredje scoring for kvelden. Men Start gir seg ikke helt der, og kort tid før slutt setter Magnus Mikkelsen inn 5–1 når han løper fra Arendal-forsvaret og setter ballen i mål mellom beina på keeper.

– I andre omgang startet vi ikke bra, men vi satte sjansene våre. Jeg er likevel ikke helt fornøyd med det jeg så. Jeg mener at vi må ha mer kontroll på en kamp vi leder, men i stedet mister vi kontroll, begynner å spille individuelt og det gjør at de kommer til en del unødvendige sjanser. Selv om det er mål som avgjør kamper, er vi nødt til å lære oss å bruke hodet i slike situasjoner, og lære av feilene våre, oppsummerer Rodriguez.