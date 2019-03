Ildsjeler tildelt Otra ILs Ærespris

Æresprisen er den høyeste utmerkelsen i Otra IL, etter Æresmedlemskap.

Det var styreleder Jan A. Haagensen som hadde æren av å lese opp begrunnelsen for de to uhyre fortjente utmerkelsene:

Om John Vikstøl Gautestad:

– John har arrangert orienteringsløp (fredagsløp) i mange år med start og mål hjemme i hagen i Dåsnesmoen. Han har ryddet og merket mange turløyper i området rundt Masi og rundt Furustovhei/Fennefossfjellet. Han har vært fast tidtaker på Trollrennet i 20 år, og fast dugnadsmann ved arbeid i ski- og turløypene på Høgås. Han har også vært med på mange byggearbeider i skianlegget på Høgås (skihytte, broarbeid, lavvoen, osv.)

Geir Daasvatn

Om Per Eivind Weckhorst:

– Per Eivind har vært trener, lagleder, oppmann og målvakt på herrelaget til Otra i ni sesonger på rad. Et par av årene, da laget var i 3. divisjon, var det lange turer med reiser helt til Rogaland og Haugaland. Han har vært ass. trener for Jenter-16 i to sesonger, og ass. trener for damelaget i 4. divisjon én sesong. Per Eivind bygde opp G1999/2000-kullet fra 11-årsklassen til å bli ett av Agders beste G15- og G16-lag. Laget deltok i regionserien (Agder & Rogaland) i G15. Han har også hatt administrative oppgaver (fire år i valgkomitéen til Otra IL).

Vi gratulerer John og Per Eivind med de gjeve – og så utrolig fortjente – utmerkelsene. Bygda vår er avhengig av mange og innsatsvillige dugnadsfolk som dere for å være et godt sted å bo og besøke. Takk for innsatsen dere legger ned for fellesskapet!

Se oversikt over alle mottakere av Otra ILs Ærespris