Satte norgesrekord i strongman-NM

I helga var det på nytt duket for nm i strongman enkeltøvelser på Valhalla i Tvedestrand som arrangeres av Knut Bjorvatn. Denne ganga var det stokkbenk, hantel over hodet og powerstairs som stod på menyen.

Først ut var stokkbenkpress, og her ble det norgesrekord i både i -80 og -90 klassen. Åsmund Tveitevoll (-80) ble stående med 170 kg som er rekord i -80 klassen. I -90 var Espen Narum en klasse for seg og løftet hele 193 kg, som er rekord i 90 klassen. Han hadde også et bra forsøk på 200 kg.

Se Espen Narum sette norgesrekord i stokkbenkpress:

I åpen klasse vant jeg med et løft på 200 kg. Øvelse 2 var hantel over hodet tyngst mulig. I dameklassen imponerte Cecilie Wormdahl med å sette ny norsk rekord med 42 kg. I -90 klassen vant Runar Andersen med 80 kg. Andersen er også innehaver av norgesrekorden på 80 kg i -80 klassen.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

I åpen klasse vant jeg med 90 kg. I og med jeg hadde tatt 100 kg ganske lett noen dager før ville jeg prøve å tangere norgesrekorden på 105 kg, men bomma hårfint på den. Til slutt var det powerstairs som stod på menyen. I dameklassen satte både Cecilie Wormdahl og Maj Britt Tynes norsk rekord med hele 192 kg. Maj Britt ble tildelt seieren, da den med lavest kroppsvekt får fordel med lik løftet vekt.

Privat

I -90 klassen var det igjen Vigelands store sønn Espen Narum som vant med 272 kg og tok sin andre førsteplass for dagen. I åpen klasse har jeg hatt rekorden de siste fire årene i både -105 og åpen, helt til Nils Kjetil Sande var borte og tok åpen-rekorden for noen uker siden, så planen var selvsagt å ta den tilbake. Etter å ha vunnet på 300 kg gikk jeg opp til 333 kg, som da hadde vært rekord. Hadde tydeligvis ikke helt dagen for rekord, så endte med at jeg veltet loddet på 2. trappetrinn to ganger før jeg gav meg.

Her løfter jeg 300 kilo i powerstairs:

Resultater:

Stokkbenkpress:

Kvinner åpen: 1. Cecilie Wormdahl 85kg, 2. Sara Randahl Finmark 75kg, 3. Nina Hake 60kg

Menn 90kg: 1. Espen Narum 193kg, 2. Åsmund Tveitevoll 170kg, 3. Runar Andersen Kjellevand 140kg, 4.Tor Inge Eidet 130kg, 5. Helge Thorsen

125kg Menn åpen: 1 Jon Einar Haugland 200kg, 2. Rafal Slowakiewicz 190kg, 3. Gunnar Nygård 180kg, 4. Knut Bjorvatn 160kg, 5. Andreas Eklund 140kg, 6. Johannes Skretting 100kg

En hånds hantel over hodet

Kvinner åpen: 1. Cecilie Wormdahl 42kg, 2. Lind Gausland 40kg, 3. Nina Hake 35kg, 4. Sara Randahl Finmark 30kg

Menn 90kg 1 Runar Andersen Kjellevand 80kg, 2 Helge Thorsen 55kg

Menn åpen 1. Jon Einar Haugland 90kg, 2 Kjetil Finnes 80kg, 3 Andre Vrålid 80kg, 4 Andreas Eklund 70kg, 5 Rafal Slowakiewicz 70kg, 6 Johannes Skretting 50kg, 7 Preben Solheim 35kg,

Power Stairs,

Kvinner åpen: 1. May Britt Tynes 192kg, 2. Cecilie Wormdahl 192kg, 3. Nina Hake 183kg, 4. Sara Randahl Finmark 160kg

Menn 90kg: 1. Espen Narum 274kg, 2. Tor Inge Eidet 242kg, 3. Helge Thorsen 224kg

Menn åpen: 1. Jon Einar Haugland 300kg, 2. Rafal Slowakiewicz 300kg, 3. Andre Vrålid 274kg, 4. Johannes Skretting 264kg, 5. Andreas Eklund 234kg, 6 Preben Solheim 224kg.