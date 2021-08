Kriterie-sølv og en halv million til Tjomsland

DANNERO, SVERIGE: Totalt kjørte topptreneren fra Søgne inn over en halv million kroner med sine stallhester.

Trø Kasper, født i Lillesand og med andre ord et solid sørlandsprodukt, var best av Øystein Tjomslands stallhester da de svenske Kriterie-finalene ble kjørt på Dannero Travbana søndag ettermiddag. Trø Kasper yppet seg oppløpet ned mot ubeseirede Brenne Odin, men maktet ikke å ta seg helt forbi. Tjomsland-juniorer leverte karrierens klart beste løp så langt og sikret et overraskende sølv.

Totalt sikret Tjomslands Kriterie-finalister seg 537.500 svenske kroner av premiebeløpene, og med ytterligere sterke plasseringer i V75-løpene endte dagstotalen på 645.000 svenske kroner for stortreneren fra Søgne.

Nå rettes Tjomslands fokus mot de norske Kriterie- og Derby-løpene hvor finalene kjøres på Bjerke travbane i Oslo 11. og 12. september.