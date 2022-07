I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

KRISTIANSAND: Frisbeegolf er en sport som har tatt mange med storm, spesielt i løpet av koronapandemien. Dette virket som den perfekte sporten da alt annet var nedstengt, og mange plukket gjerne opp en frisbee for første gang i denne perioden.

Frisbeegolf i Norge er noe som har eksistert ganske lenge nå. Sporten veldig mannsdominert, så derfor er vi i gang med å skape et bredere miljø for dette for damer. Hver måned arrangerer jeg i samarbeid med Sukkevann frisbeeklubb en cup hvor vi samles og spiller en laidback turnering med fokus på det sosiale. Denne måneden kjører vi i gang 28. juli rundt klokka 18 på banen til Sukkevann frisbeeklubb.

Vi stiller med kaffe og har åpen kontainer hvis noen har mistet en frisbee, eller har lyst til å kjøpe seg noen nye. Hvis man kommer som nybegynner, hjelper vi deg i gang, og lærer deg det grunnleggende. Her er vi utelukkende damer, og sammen bygger vi hverandre opp. Frisbeegolf skal være gøy for alle, og god stemning er nesten garantert!