De tidligere Fløy-heltene Johan Kvame Naglestad og Henrik André Dahlum scoret henholdsvis ett mål og ekte hat-trick da Våg vant 5-1 over Fløy 2.

KRISTIANSAND: Mandag kveld bød Våg bød opp til folkefest da mange hundre tilskuere ble underholdt med musikkorps før kampstart i tillegg til trampolineshow i pausen. Og når i tillegg det ble 5-1 seier, kunne ikke kvelden vært bedre for de grønn-hvite.

Men det var Fløy 2 som åpnet best på den glimrende gressmatta, og hadde en kjempemulighet da Emil Grønn Pedersen ble spilt gjennom alene med keeper, men mislyktes med å runde keeper.

Effektive

Like etterpå startet de tidligere Fløy-spillerne Johan Naglestad og Henrik Andre Dahlum sin meget effektive scoringsrekke. Først headet Naglestad en corner knallhardt i nota etter 10 minutter. Fire minutter etter Våg-ledelsen utlignet Sebastian Fredriksen da han dro seg inn fra høyre og skjøt knallhardt i motsatt hjørne for keeper.

Gleden over utligningen ble kortvarig da Dahlum brukte kraft og styrke og dro seg forbi to-tre Fløy 2-spillere før han scoret sikkert. Våg hadde overtaket spillemessig i denne perioden og Dahlum var igjen frampå etter 20 minutter og la på til 3-1.

Etter dette kom Fløy 2 mer inn i kampen igjen og skapte to store sjanser ved William Hilmarsson, som i fin posisjon skjøt rett på keeper. I tillegg hadde Drilon Ibishi en god mulighet, men skuddet hans traff tverrliggeren. Så ble kampen på mange måter avgjort da Dahlum fullførte hat-tricket sitt da han fanget opp et løst tilbakespill og scoret sikkert.

Fullt fortjent

2. omgang var jevnspilt uten de store sjansene til noen av lagene før Abdi la på til 5-1 for Våg. Våg fullførte dermed sitt meget effektive spill for kvelden og vant selvsagt fullt fortjent.

Best på Fløy 2 var Markus Aamodt i sin midtbaneposisjon der han jobbet og sleit kampen gjennom. Neste kamp for Fløy 2 er borte mot Søgne mandag om to uker.

