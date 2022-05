I tre dager fikk et tresifret antall utøvere boltre seg i flotte forhold under NM i optimistjolle.

ARENDAL: Vinden kom fra alle retninger, og det var også bølger og strøm i ulike retninger - inkludert en skypumpe ved målgang i den ene regattaen. Arrangementet er blant de største arrangementene som avholdes for seilere i Norge og titalls frivillige fra Arendals Seilforening fikk mye ros for et flott arrangement i en flott by.

På landbasen på Hove var det mange hundre mennesker med seilere, foreldre og søsken som koste seg før og etter seilaser. Kiosken ble nesten utsolgt og på gresset var det lek og fotball i det fine været.

Norgesmester 2022 for U15-gutter ble Victor Lööf fra Tønsberg Seilforening, foran Storm Kopperud fra Moss Seilforening og på 3.plass kom Arendals Seilforenings Martinius Melleby Hopstock. For U15-jenter ble vinneren Milla Sandmo Birkeland fra Bergen, foran Hanna Maria Tvete fra Fredriksstad og Oda Johanne Lepperød fra Tønsberg.

Elle Charlotte Tan Almås fra Arendals Seilforening fikk en topp 10 plassering med en sterk 7. plass i det jevne feltet. I U12 «Coming Stars» ble Arendals Ole Stokke Olsen nr. 2 etter flott seiling på hjemmebane. I U10 seilte mange seilere fra Arendal og Sørlandet og utfordret seg selv i vinder fra nord, vest, syd og øst gjennom helgen.

Arrangementet hadde også tiltrukket seg støtte fra mange Arendals bedrifter og premien til NM-vinneren (to billetter til USA) var meget treffende for disse små vikingene som akkurat som for 1000 år siden utfordrer naturkreftene på havet.

Mesterskapet avsluttet også uttaket til landslagene som skal representere Norge i VM, EM og nordisk mesterskap. Mange seilere fra Arendal kvalifiserte seg til å representere Norge i nordisk mesterskap i Helsinki Finland i juli, og Arendals Martinius Melleby Hopstock ble tatt ut til VM-laget som skal til Tyrkia i juni.

I jenteklassen vant Milla Sandmo Birkeland. Foto: Henrik Eriksen/Saillogic

NM-vinner i gutteklassen, Victor Lööf fra Tønsberg. Foto: Henrik Eriksen/Saillogic

Foto: Henrik Eriksen/Saillogic

Foto: Henrik Eriksen/Saillogic

Foto: Henrik Eriksen/Saillogic