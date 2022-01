ARENDAL: Det var på treningsfeltet sist uke at ulykken var ute: Mads Nørby Madsen, som har vært blant Arendals aller beste spillere de siste sesongene, kjente en smell i kneet og forsto umiddelbart at skaden var alvorlig. Undersøkelsene i etterkant har bekreftet de verste antagelsene: korsbåndet har røket i kneet, i tillegg til skader på menisken. I praksis betyr det at hele 2022-sesongen kommer til å ryke for den energiske venstrebacken.

Lang opptrening

– Det er klart det føles veldig tungt. Jeg var ekstremt motivert for denne sesongen, sier Mads Nørby Madsen.

Fortsatt er kneet hovent og det vil derfor ta noe tid før det blir aktuelt med operasjon.

– Kneet er riktignok blitt gradvis bedre de siste dagene, men jeg er forberedt på en lang og kjedelig periode med opptrening, sier han.

En av dem som vet altfor godt hva som nå venter, er lillebroren Magnus Nørby Madsen. Han slo igjennom på Arendals A-lag som juniorspiller i 2020-sesongen, men pådro seg en alvorlig korsbåndskade i seriekampen mot Egersund i oktober. Det ødela i praksis hele 2021-sesongen for Magnus.

– Jeg kunne begynne så vidt å trene fotball igjen i fjor sommer, men Mads har en enda mer alvorlig skade enn jeg fikk, sier Magnus Nørby Madsen.

Gledet seg

De to brødrene gledet seg stort til å spille sammen i Arendal den kommende sesongen. Magnus har akkurat signert ny kontrakt med klubben, mens Mads i fjor høst forlenget sin kontrakt for to sesonger. Nå blir det altså ikke noe av drømmen om å spille sammen igjen før tidligst neste år.

– Det er en tøff jobb å komme tilbake med mye kjedelig trening. Men fordelen er at man blir enda sterkere når man kommer gjennom en slik periode, sier Magnus Nørby Madsen som lover at han skal bidra så godt han kan med å hjelpe storebroren tilbake.

I første omgang er det bare noen svært enkle økter på ergometersykkel som er mulig for Mads å gjennomføre. Etter hvert vil han måtte opereres, og deretter venter en lang periode med trening. Samtidig er det en trøst for ham å vite at mange har kommet sterkt tilbake etter tilsvarende skader. I tillegg til lillebroren Magnus, henter han inspirasjon fra skadehistoriene til verdensstjerner som Virgil van Dijk og Zlatan. Begge har vært gjennom lignende skadeforløp og vist at de kommer tilbake på toppnivå.

I mange posisjoner

I brorens skadefravær er Magnus Nørby Madsen fast bestemt på å bli en viktig spiller for Arendal Fotball kommende sesong, selv om han ikke umiddelbart ser for seg at han vil overta brorens posisjon som venstreback.

– Jeg kan spille i mange posisjoner, men jeg er høyrebent, så jeg har ikke spilt mye som venstreback. Sannsynligvis vil vel klubben hente en erstatter for Mads denne sesongen, tror Magnus Nørby Madsen.

Han trente med Arendal Fotball store deler av høstsesongen i fjor, samtidig som han spilte kamper for Hisøy. Det ga ham verdifull matching på veien tilbake fra korsbåndskaden.

– Jeg er sterkere nå enn før jeg ble skadet og gleder meg veldig til denne sesongen, sier 20-åringen.