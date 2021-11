BERGEN: Endelig var seriespillet i gang for Kristiansand Ishockeyklubbs herrelag. Lions startet med to forrykende bortekamper i Bergen mot Lyderhorn Gladiators og NHH Sharks. Det resulterte i tre av fire mulige poeng for Lions.

Laget stiller med flere debutanter på herrelaget i årets sesong. Noen er hjemvendte spillere som startet sin hockeykarriere i Kristiansand Ishockeyklubb for et tiår siden, og noen er nye spillere som har med seg erfaring fra toppnivå i norsk hockey og utlandet. KIK Lions er eneste lag fra Sørlandet som spiller i seniorserie.

Lars Skaret Kittelsen og Ludvig Hatle. Foto Martin Levin

Lions’ første seriekamp lørdag var mot Lyderhorn, et lag som er kjent for å spille fysisk og som har vært gode rivaler i 3. divisjon sørvest.

Mot Lyderhorn hadde Lions god kontroll fra første dropp og spilte godt, men til tross for en veldig synlig nivåforskjell, ble det ingen mål i første periode.

Thrilleravslutning

Andre periode ble tyngre, da det ble mye fysisk spill som førte til at Lions måtte sone tid i utvisningsboksen. Men til tross for en tung midtperiode, fikk #13 Ludvig Hatle satt pucken i mål med sesongens første scoring. Etter å ha kjempet seg gjennom to spillere på vei inn i sonen, fant Ludvig nettmaskene fra spiss vinkel med et godt plassert skudd.

I tredje periode måtte Lions kjempe mot et tungt fysisk spill og mange stopp i spillet. Lyderhorn fikk kampen ned i sitt tempo og klarte å få mål mot spillets gang. Lyderhorn ledet 2-1 da det var 12 sekunder igjen på klokken.

Lions-boksen. Foto Martin Levin

Men med dropp i egen sone og få sekunder igjen av kampen, kom #33 Martin Levin inn i offensiv sone i en 2-mot-1 situasjon og sendte av gårde en pasning som fant veien helt inn i mål da Lyderhorn sin keeper beveget seg tidlig. Og med kun to sekunder igjen på klokka hadde Lions utlignet til 2-2. Man skal aldri gi seg før tida er helt ute i en hockeymatch, og det beviste Levin, som med sin list sikret Lions årets første seriepoeng i Bergen.

Spillerne på Bryggen i Bergen Foto Martin Levin

Lyderhorn-Lions 2–2 3. divisjon menn avdeling sørvest Periodestatistikk: 0-0, 0-1, 2-1 Skudd: Lyderhorn 30-Lions 41 (7-16, 12-11, 11-14) Mål Lions: 1–0 #13 Ludvig Hatle (assist #67 Ole Haugen, #30 Sean Mellingen) 2–2 #33 Martin Levin (assist #19 Marius Alnæs) Utvisninger: Lyderhorn 7x2min og 2x matchstraff – Lions 5x2min

Møtte debutantene

Tidlig søndag morgen møtte Lions debutantene i 3 divisjon sørvest, studentlaget NHHI Sharks.

NHHI viste seg å være en et lag med stor bredde og variasjon av erfaring og ferdigheter, og denne kampen hadde et godt tempo og mye rent spill fra begge lag.

KIK Lions i garderoben. Foto Martin Levin

Med to skadede spillere fra Lørdagens oppgjør mot Lyderhorn måtte Lions gjøre noen endringer i laget, spille smart og la pucken gjøre jobben.

Og det gjorde de, #67 Ole Hjemdahl la pent opp til #69 Ole-Henry Løvdahl som sendte av et direkteskudd fra blålinjen rett i nettet. 1–0 til Lions etter halvspilt 1 periode. Og like før periodens slutt får #4 Jens Pedersen sendt en lompe fra blå som finner veien i nettet og det sto komfortabelt 2–0 til Lions etter første periode.

I andre periode hadde Lions flere gode sjanser, men det var NHHI som klarte å få skuddene på mål. Dermed var det 2-2 etter to perioder.

Lions startet 3. periode i overtall, men til tross for mange skudd, var det ingen som gikk i mål. Sharks klarte nok en gang å finne ledig is og gikk opp i ledelsen 3-2 tidlig i perioden.

Lions kjørte opp tempoet og en hardtarbeidende #9 Tommy Sallabank kvitterte til 3-3 med snaue seks minutter igjen, et mål som ga energi og mer krefter til Løvene fra Kristiansand.

Nervepirrende

Kampens spiller #9 Tommy Sallabank scoret så kampavgjørende 3–4 og plutselig var det Lions som var i føringen med 02:39 igjen.

Lions fikk en sen utvisning med 02:27 igjen på kampuret. NHHI tok ut keeper og hadde to utespillere ekstra på banen. Men Lions kriget, vant pucken og klarte å få tida til å gå.

Tommy Sallabank (f.v.), Ole-Henry Løvdal og Iver Eide Hansen. Foto Martin Levin

Det ble nok en nervepirrende slutt, målvakten #1 Petter Andersen var kjapp med blokkhansken og styrte et NHHI-skudd bak mål med fem sekunder igjen, og det var det siste som skjedde før Lions kunne feire årets første seier.

Sharks – Lions 3-4 3. divisjon menn avdeling sørvest Periodestatistikk: 0-2, 2-0, 1-2 Mål Lions: 0–1 #69 Ole Løvdahl (assist #67 Ole Haugen, #19 Marius Alnæs), 0–2 #4 Jens Pedersen (assist #19 Marius Alnæs), 0–3 #9 Tommy Sallabank, 0–4 #9 Tommy Sallabank (assist #2 Fabial Meling) Utvisninger: Sharks 5x2min – Lions 3x2min