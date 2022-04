UTØVERBLOGG: Min kjærlighet for sporten startet med volleyball i hagen hos naboen og minivolleyball i Listahallen. På trening var jeg høyere enn de andre jentene og kunne dra fordel av dette. Tidlig fikk jeg vært med på trening med de eldre jentene i min daværende hjemklubb, Farsund IL, og dette var selvfølgelig stas.

Fra Farsund til Tromsø

Interessen økte og jeg fikk bli med Agders regionslag til Oslo for å spille regions-NM. Jeg reiste også på sommerleir med volleyball og sandvolleyball totalt tre ganger, til internatskolen ToppVolley Norge (TVN), på Sand i Ryfylke. Dette ble senere min videregående skole i to år. I løpet av disse årene fikk jeg prøvd meg på juniorlandslaget, elitelaget til TVN og jeg fikk spilt ungdoms-NM for første gang med KFUM Stavanger. Hjemme var vi veldig spredt i alder på treningene, så det var kult at så mange på min alder var samlet på et sted.

Etter videregående søkte jeg på volleyball-linja ved Sunnfjord Folkehøgskule i Førde. Jeg fikk beskjed om at Førde Volleyballklubb ønsket å ha meg med på elitetreninger. Dette ble til to år ved folkehøyskolen i Sunnfjord med masse volleyball i den nye klubben. Jeg var heldig og fikk mye spilletid, noe som motiverte til å fortsette og pushe på trening.

Her er jeg sammen med mine lagvenninner Karoline Bjerkreim (t.v.) og Sara Marie L. Krumsvik. Foto: Privat

På tross av avbrutt sesong på grunn av korona i 2019/20 og i 2020/21, har vi gode minner fra tida vi fikk spilt og trent sammen. Selv om jeg stortrivdes i Førde, har ikke stedet studiet jeg ønsket å gå på. Jeg ville fortsette med volleyball og finne en klubb hvor jeg kunne fortsette å utvikle meg som volleyballspiller. BK Tromsø var et av lagene jeg kunne tenkt meg å trene og spille med, selv om det kom til å bli langt unna min forlovede og familie.

Jeg sendte melding til BK Tromsø for å høre om de ville ha meg med på laget og det ønsket de. Det klaffet med at jeg kom inn på studiet jeg søkte på i Tromsø, og jeg flyttet opp i august etter en sommer med undring over mørketid og livet ellers oppi nord.

Møtte tyrkisk lag i europacup

Vi var totalt tre jenter sørfra som flyttet opp etter to år i Førde og vi kom inn i en god periode på laget. Jentene på BK Tromsø hadde kvalifisert seg til cupfinalen i sesongen 2020/21 og denne ble spilt i september med spillerne fra forrige sesong. Dermed var vi kvalifisert til Europacup Challenge og vi tok imot det tyrkiske laget Aydın Büyükşehir Belediyespor i Tromsø i høst.

Jeg fikk oppleve å spille kamper mot de tyrkiske jentene (flere av dem over 190 centimeter, mens jeg er 183 centimeter) og det i seg selv var utrolig kul start på sesongen. Jeg fikk nemlig være med fra start på treninger og følte meg som en del av laget som helhet etter som sesongen utformet seg og vi fikk spilt sammen.

Seriemester og cupfinale

En bonus var at treneren jeg hadde i Førde, Vitor Macedo, ble ny trener for BK Tromsø. Laget vårt kjempet seg til førsteplass i grunnserien og nå har vi også vunnet eliteserien. Det føles helt uvirkelig. Jeg kom inn i laget i en god periode, og vi har sammen hatt gode og dårlige perioder. Det skal nemlig godt gjøres å holde motivasjon oppe i en volleyballsesong som nærmer seg ti måneder, men vi har gjort det beste vi kan ut av det og ikke gitt oss.

«Laget vårt kjempet seg til førsteplass i grunnserien og nå har vi også vunnet eliteserien. Det føles helt uvirkelig.» Foto: Privat

Jeg er stolt over hva vi har prestert i år som et lag og er takknemlig for at tromsøværingene ønsket oss søringer velkommen. Nå gleder jeg meg stort til cupfinale i mai, noe jeg har drømt om siden jeg var hjemme og trente i Listahallen.