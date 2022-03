TellTur er friluftsrådenes elektroniske postkassetrim. Midt-Agder Friluftsråd startet opp med TellTur i 2021 i alle sine 11 eierkommuner (Lindesnes, Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Vennesla, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Åseral, Valle og Bykle). På telltur.no finner du mange flotte turmål i hele regionen og i ditt nærområde.

Vi har lagt ut over 270 turmål i hele regionen med beskrivelser, bilder og sporing i kartet. Turene har forskjellig vanskelighetsgrad og er gradert som enkle, middels eller krevende, så her er det turer for enhver smak.

Registrer turene dine

De som vil kan telle og registrere turene for å få poeng. Du må da lage en bruker på telltur.no og laste ned gratisappen Norgeskart Friluftsliv. I vår region er TellTur heldigitalt, det vil si at du ikke finner fysiske skilt eller koder i terrenget. Når du er innen 50 meter fra turmålet, kan du sjekke inn via appen. Turene gir fra 5 til 30 poeng etter vanskelighetsgrad. Alle som registrerer turene kan vinne flotte premier.

I slutten av hver måned trekker vi en tilfeldig vinner som har gått minst en tur. Ved årsslutt trekker vi også ut en rekke vinnere blant de som oppnår 200 poeng eller mer. For å samle poeng kan du enten gå den samme turen mange ganger, eller du kan gå forskjellige turer. Det er opp til den enkelte.

Heimdalsknuten i Birkenes. Foto: Wenche Flaa Eieland

Lavterskeltilbud

TellTur har vært en stor suksess i vår region. Dette er et lavterskeltilbud som skaper masse aktivitet, som er gratis og som er åpent for alle. Vi ønsker å nå alle turgåere: Fra de som trenger litt inspirasjon til å komme i gang med aktivitet, til supermosjonisten som går opptil flere mil om dagen. TellTur-statistikken for 2021 viser at 1120 unike turgåere i regionen registrerte 21.654 turer i fjor! I tillegg er det sannsynligvis mange uregistrerte turgåere som bruker turbeskrivelsene på telltur.no, som ligger åpent tilgjengelig for alle.

Einang i Valle. Foto: Terje Dahl

Lokale konkurranser

Nytt fra i år er at vi også har startet opp med lokale konkurranser i alle våre 11 eierkommuner. Konkurranseperioden varer frem til 31. oktober. Alle som går minst 10 turer i en kommune er med på trekningen av fine premier. Barn (0-12 år) trenger kun å registrere 5 turer for å være med.