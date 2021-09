Rosa sløyfe-løpet tilbake i Kristiansand

KRISTIANSAND: – Dette blir fantastisk! Dette løpet trengs, og det redder liv, fastslår Kine Enersen fra Kristiansand.

Søndag 10. oktober får sørlendingene endelig igjen anledning til å lage løpefest og farge byen rosa – etter at koronaen satte en effektiv stopper for Rosa sløyfe-løpet i fjor. Kristiansand er blant de seks byene i landet som får løpet som fysisk arrangement i år. De andre er Trondheim, Bergen, Haugesund, Stavanger og Oslo.

To løypelengder

Kine Enersen er ambassadør for løpet i Kristiansand og har allerede testet løypa, som har start og mål ved Aquarama på Tangen. Her kan du løpe eller gå for en god sak sammen med andre, og velge mellom kort løype på ca. 3 km uten tidtagning eller lang løype 6 km med tidtagning. Lokal arrangør er Kristiansand Løpeklubb.

– Løypa går i et flott område langs Otra og er tilgjengelig for løpere, rullestolbrukere og selvfølgelig alle andre. Bli med, oppfordrer Kine.

Selv er hun utdannet sykepleier, mental trener og løpecoach, og ivrer for fysisk aktivitet og bevegelse for trivsel, velvære og sykdomsforebyggelse.

Løpeglede

– Jeg er ikke den som løper raskest eller lengst, men fokuset mitt er på løpegleden. Jeg er takknemlig og stolt over å være en del av noe som virkelig fokuserer på brystkreft. Sammen skal vi lage en stor og fin løpefest som jeg håper flest mulig kan være med på. Alle som deltar får medalje, de tre beste kvinner og menn på lang løype premieres, og det blir premier som trekkes på startnummer. Vi oppfordrer også bedrifter til gruppepåmelding; den med flest påmeldte blir Årets Bedrift i Rosa sløyfe-løpet, opplyser hun.

I tillegg til de seks løpene er det mulig å delta på Rosa sløyfe-løpet online i perioden 3.–17. oktober. Nytt av året er også Ildsjelløp, som arrangeres av lokale ildsjeler på Lista lørdag 2. oktober og i Mandal tirsdag 12. oktober.