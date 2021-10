Vant NM-gull for lag

– Vi er veldig glad for endelig å stå på toppen av pallen etter mange år der vi kun har klart andreplass som beste resultat. Vi jobbet godt som et lag hele dagen og jeg tror det var nøkkelen til seieren, sier Jarand-Matias Vold Gunvaldsen.

De siste fem årene har OMS Trialklubb vunnet dette mesterskapet, og Grimstad har aldri vært i posisjon til å slå dem. I helgen var det kniving om førsteplassen under hele løpet, og Grimstad Trialklubb ledet med kun to prikker på OMS etter den første runden. Den lille ledelsen ble beholdt, og dermed kunne Grimstad juble for etterlengtet NM-gull. Hobøl Trialklubb sikret seg bronsemedalje.

Team Vold Gunvaldsen er veldig fornøyd med seieren, og ser frem til individuelt NM og siste norgescupstevne i Oslo om 2 uker. Tusen takk til alle sponsorer, familie og venner for all støtte!