Idrettsglede i Sukkevannhallen

KRISTIANSAND: Randesund IL var teknisk arrangør da REMA 1000 HU-cup gikk av stabelen i Sukkevannhallen sist helg.

Arrangementet var det første på nesten to år for denne gruppen. Under arrangementet var 30 dugnadsfolk i sving. De hadde ansvaret for kiosk, sekretariat, musikk og speakertjeneste, samt vakthold rundt korona.

Ti klubber deltok fra Agder og Rogaland, noe som betyr 140 spillere og 20 trenere var i aksjon. Stjernelaget til RIL var et av lagene som deltok.

– Det var en fantastisk idrettsglede i Sukkevann. Siden landsturneringen ble avlys pga. korona var det fantastisk gøy å kunne samles og spille håndball igjen, sier RIL-trener Anette Egebakken og legger til:

– Sesongstart for disse lagene er i november, så en slik turnering gir masse glede og motivasjon for oss som er trenere også. Spesielt gøy var det for de over 20 år, som ikke har kunne trent eller spilt kamper siden nedstengningen.

Dette er den første turneringen som Stjernelaget til RIL deltar i siden laget ble stiftet i 2017. Laget består av åtte spillere i alle aldre og tre trenere.

Etter kampene ble det utdelt medaljer og diplomer til alle spillere, til stor applaus fra publikum.

En lokal butikk stilte opp og sponset smoothie til alle spillere. Randesund stilte med energibarer, og varene i kiosken fikk ben å gå på under to lange idrettsdager i Sukkevann.

Kampene ble ledet av blide dommere, som var med og gjorde denne helgen vellykket for alle som deltok.

På kvelden var det bankett på Scandic Sørlandet. Der spilte bandet Sound of Happiness for 170 deltagere. Under banketten var det allsang, premieutdeling, gøyale leker med premier, god mat og fantastisk stemning.

Søndag ettermiddag dro mange slitne utøvere hjem etter ei helg fylt med masse håndball, idrettsglede og nye bekjentskaper.

Vi gleder oss allerede til neste arrangement.