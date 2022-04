I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

KRISTIANSAND: Kampen endte imidlertid 0-0 på Sukkevann kunstgress. Det er fem år siden Randesund var i 2. divisjon sist. Vi var spent før kampen hvordan vi lå an. Vi startet nervøst, men tok mer og mer over. Vi var farlig på dødballer og skapte to farlige sjanser som burde ha gitt oss ledelse inn til pause.

I 2. omgang dominerte vi, men bortelagets keeper plukket skuddene som kom. To minutter før slutt så «alle» ballen gå i mål, men den traff undersiden av tverrliggeren og spratt ut.

Vi hadde fortjent å vinne kampen, men tar med oss erfaringen inn i neste kamp. Spillerne våre er unge og vi hadde fem 06-modeller på banen.

Sjekk kampfakta her