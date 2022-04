ARENDAL: Det var skuffelse som preget Arendal-garderoben etter kampen. Men det var ikke bare resultatet som var skuffende. Minst like skuffet var spillerne over egne prestasjoner i andreomgangen.

Totalt dominerende

For før pause var Arendal totalt dominerende i banespillet. Neste alt foregikk inne på Staals banehalvdel. Men det ble bare med Andreas Hellums scoring etter 25 minutter. Det ble litt for omstendelig foran Staal-målet - og derfor gikk også lagene til pause uten at målprotokollen ga et presist bilde av ballinnehav, spill og sjanser.

Etter pause endret kampbildet seg. Staal kom stadig på hurtige overganger, mens Arendal var upresise i pasningsspillet. Begge lag spilte seg til brukbare muligheter, uten at noen fikk uttelling før Sune Kiilerich sendte avgårde en kanonkule med retning krysset etter 77 minutter. Dermed stod det 2-0 til Arendal med et drøyt kvarter (inkludert tilleggstid) igjen å spille.

Fikk uttelling

Men nyopprykkede Staal ga ikke opp - og de fikk uttelling raskt. De reduserte til 2-1 i det 80. minutt. Det ga dem ytterligere tro på at det var mulig å hente poeng i kampen. Og to minutter før full tid var Staal heldige etter en corner og fikk utligningen de jaktet.

Arendal-trener Roger Risholt var - i likhet med spillerne - skuffet over to tapte poeng på tampen av kampen. Samtidig er han opptatt av at laget må lære av feilene.

– Vi skal fortsette å våge mye. I dag turte vi ikke nok i presspillet vårt, konstaterte han etter kampen.

