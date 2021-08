Fem tips til en morsom og aktiv høst

1. Gjør noe bra for deg selv

Det varierer fra person til person hva man kan gjøre for å få energien, overskuddet og godfølelsen til å komme. Er det for eksempel ute i naturen, på treningssenteret eller en treningsøkt hjemme i stua som gjør at du kobler av og får brukt kroppen? Gjør noe som trigger deg med din målsetting. Hva gjør deg glad?

2. Prøv noe nytt

Gjør noe som du har drømt om lenge. Har du alltid hatt lyst til å komme i ditt livs form innen en bestemt idrett? Eller kanskje det å ha overskudd og god selvtillit er noe du virkelig skulle ønske deg?

Har du trent på samme måte veldig lenge og trenger noe nytt for å bli den beste utgaven av deg selv? Trenger du en bedre levemåte med gode rutiner? Generelt tar det det å endre en vane om lag tre uker. Planlegg treningen og rutinen som du virkelig ønsker. Er dette noe du trenger hjelp til?

Hva med å teste ut noe helt nytt som calisthenics, pole-fitness, parkour, dans, vektløfting, løping eller annen idrett som du ikke har gjort før?

3. Prøv deg utenfor komfortsonen

Det er utenfor komfortsonen resultatene ofte skjer. Det er her man opplever at man vokser og lærer. At man kjenner på mestring og blir sterkere, enten innen en sport eller idrett eller i privat sammenheng. Hvis man ofte gjør de samme rutinene om og om igjen, får man også de samme resultatene. Push deg selv litt ekstra på trening eller i andre sammenhenger og du vil nå dine resultater fortere. Kroppen er ferskvare som du må utfordre hele tiden.

4. Tren med andre i fellesskap

Trening med andre mennesker er ofte lettere å gjennomføre om man føler at dørstokkmila blir for lang. Du blir pushet og motivert, og kanskje legger du ned større innsats på treningen også. Du er en del av et fellesskap og noe sosialt. Du kan trene med andre både inne, ute og online. Med eller uten personlig trener - akkurat det som passer deg.

5. Gled andre mennesker

Det å glede andre mennesker kan for mange gi en energiboost også til seg selv. Man føler at man har gjort noe positivt for andre. Det kan være små ting som kan få andre mennesker til å føle seg glad og sett i hverdagen, som et smil, et hei, et nikk. Kanskje du snakker med en ukjent på bussen eller inviterer naboen på besøk?

Overrask andre med noe som gleder og du vil ofte få noe positivt tilbake.

Les også: