Innbytter ble Vindbjart-matchvinner

VENNESLA: Det skal ikke være kjedelig å se Vindbjart spille fotballkamp. Kan spenning kombineres med underholdning, mål og poeng nærmer det seg perfekt. Kampen mot Djerv 1919 ble langt fra perfekt, men inneholdt likevel mange av komponentene. Fem mål, en fjerde strake seier, og fortsatt tabelltopp ble resultatet, men det satt langt inne.

Hjemmelaget startet med høyt press og skapte litt farligheter da gjestene gjorde feil i spillet sikk bakerst, men kampen snudde raskt karakter. Etter 14 minutter fikk Djerv 1919 corner, og den høyreiste midtstopperen Sivert Helgesen fikk det til å se enkelt ut å holde unna Markus Nyhus i duellen, og heade ballen i hjørnet fra fem meter, midt på mål. Fire minutter senere, en lang ball frem til den ensomme spissen Sebastian Lie Haaland som fikk bevege seg altfor enkelt frem mot sekstenmeteren, og han satte ballen ned i motsatt hjørne. 0-2 etter 19 minutter.

Kjempescoring

Kaptein Christian Beqiraj var langt fra fornøyd med situasjonen. Et par minutter etter plukket han opp ballen 25 meter fra eget mål og forserte fremover mens motstanderne trakk seg tilbake, En kilde påsto han fyrte av fra midtbanen, en annen fra over 40 meter, tv-bildene antyder vel noe sånn som rundt 35 meter. Ballen er perfekt plassert, nesten helt i krysset, i tverrligger, ned og opp i nettaket. Vertene var dermed raskt inne i kampen igjen etter kalddusjen. Resten av omgangen ble rotete, ingen av lagene klarte å skape store sjanser. Det ble mye unøyaktig fremover, selv om Vindbjart nok hadde et visst grep om kampen.

I pausen gjorde trener Steinar Skeie et par grep, som skulle vise seg å være effektive senere. Robert Våge Skårdal kom inn på midten, og Sander Emanuelsen på høyre kant. Først viste imidlertid en annen spiller seg fram for venndølene. Midtbanespiller Daniel Tørressen Eikeland fra Søgne kom fra Fløy i vinter og startet sin første Vindbjart-kamp. Fra en corner endte ballen bak i feltet hos Robert, han la den ut til Daniel på 20 meter, og med utsiden av foten smalt han ballen i krysset, for sitt første Vindbjart-mål.

Massivt press

De neste 20 minuttene kjørte hjemmelaget voldsomt på og presset gjestene til feil på feil. Fremover fikk Brian Stangnes Kjeldsberg den beste muligheten. Peiwast Hama la inn, Jakob Toft tok ned ballen, Brian fikk skyte fra fem meter, skrått hold, men over mål. Midtveis i omgangen ble det litt farligere andre veien. Djerv 1919 fikk en stor mulighet på kontring, kom til skuddmulighet nesten på åpent mål, men da hadde Sondre Nordhagen og keeper Myrland Syversen presset motstanderen til så spiss vinkel, at skuddet gikk i nettveggen. Gjestene presset også frem en rekke cornere i denne perioden.

Etter 72 minutter kom dagens siste trumfkort fra sidelinjen. Kantspiller Kawsu Jabai kom inn på venstrekanten, og samtidig begynte kampen å åpne seg mer opp, og sjansene ble flere og større begge veier. Magnus Langerud ordnet seg en kjempesjanse da han tok ned en stuss fra Toft, vendte opp, og fikk fyrt av fra kort hold. Rett i fanget på keeper.

Ti minutter før slutt pådro Beqiraj Follerås seg et gult kort etter en felling like utenfor 16-meteren. Få minutter senere var han igjen i hardt vær da han prøvde å stoppe en kontring. Motstanderen gikk i bakken på 20 meter, men fikk spilt videre til en lagkamerat som skjøt over. Djerv 1919-benken var i harnisk, de ville helst hatt frispark i god posisjon og et nytt kort til «Follis».

Dommeren gjorde ikke om på avgjørelsen, og innen det var gått 30 sekunder hadde Vindbjart gjennomført et nær perfekt angrep. Fra keeper ut til forsvarer Nyhus, videre til midtbanespiller Langerud som satte fart fremover. Da han etter hvert møtte motstand, gikk ballen ut til høyrekant Emanuelsen. innlegget hans ble perfekt headet i mål fra fem meter fra Kawsu. Bortebenken ble ikke i bedre humør av dette.

Første kamp på over to år

Børge Engesland kom inn på slutten, hans første kamp på over to år etter skaden i juni 2019. Han hjalp til å ro kampen i land, selv om det ble noen nervøse siste minutter. Dommeren var ikke tydelig på hvor mange minutter som skulle legges til. Stadionuret fortsatte å gå etter 90:00 og begge leire var selvfølgelig misfornøyde, før Vindbjart endelig kunne slippe jubelen løs.

– Det var en fortjent seier, mot en av opprykksfavorittene. Vi burde ha scoret flere mål, men scoringene våre er jo bare fantastiske. Daniel har et strålende skudd, og det er ikke tilfeldig at han satte det målet. Det siste målet, da Sander la inn, jeg har sagt, får vi gode innlegg, scorer vi mål, og Kawsu kom på et flott løp og avgjorde kampen. Vi viste en veldig styrke og lagmoral ved å komme tilbake fra 0-2 og snu kampen på den måten, sier Vindbjart-trener Steinar Skeie.

Etter fire kamper topper Vindbjart avdelingen med 12 poeng, fem poeng foran MK.

