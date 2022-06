Øystein Tjomsland fra Søgne dominerer travsporten i både Norge og Sverige. 51-åringen har i en årrekke trent fram noen av Nordens beste hester og har høstet anerkjennelse fra treningsmiljøer langt utenfor hestesporten for sin vitenskapelige tilnærming til utvikling av sine utøvere.

Til tross for at han har vunnet 1929 løp i sin karriere, har likevel ikke den framgangsrike sørlendingen vært like kjent for sine kuskeframganger.

Urettferdig vil enkelte hevde, og med rette, hvis man ser på resultatene Tjomsland har å vise til i sulkysetet så langt i 2022. På svensk jord har den ihuga Start-supporteren en seiersprosent på 59 så langt denne sesongen, en uttelling ingen av de svenske toppkuskene er i nærheten av å matche.

Bedre taktisk enn noen gang

På Svensk Travsports hjemmeside publiseres nemlig statistikken for både kusker og trenere fortløpende, en statistikk som er lystig lesning med sørlandske øyne.

På Topp 200-lista er det ingen andre profftrenere som er i nærheten av å matche Tjomsland, nærmeste utfordrer har en seiersprosent på 29,6.

Ingen kan matche Øystein Tjomslands seiersprosent denne sesongen. Foto: Hesteguiden.com

Sørlendingen selv er klar på hva som er hovedårsaken til de enorme framgangene denne sesongen.

– Jeg er blitt veldig god taktisk og vet hvordan jeg skal ta ut styrkene på utøverne mine og disponere dem riktig i løp. Om hestene går i «dødens», rygg eller tet, å vite når man skal angripe på riktig tidspunkt er avgjørende. Travløp er mye taktikk, understreker Tjomsland.

Tjomsland peker på framgangen taktisk underveis i løpene som årsaken til de gode resultatene den siste tida. Foto: Hesteguiden.com

Sterke tall på begge sider av grensen

Da pandemien inntraff, betød det også begrenset med reiseaktivitet på stortreneren. Nå er travsporten på full gang igjen og Tjomsland er tilbake på et høyere nivå enn noen gang.

Legger man sammen tallene for hans kuskegjerning både i Norge og Sverige viser statistikken 42 seire på 82 starter, med andre ord 51,2 i seiersprosent.