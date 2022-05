UTØVERBLOGG: Lørdag 7. mai var det årets andre Strongman Cup og kåring av Sørlandets sterkeste mann og dame i åpen klasse. Dette ble avholdt i Tvedestrand i regi av Yngve Vehus og Tvedestrand Strongman gym.

Det var en dag som var fylt med mye glede, samt frustrasjon. I alt var det seks damer påmeldt i konkurransen, og når man kunne dra inn sin andre seier i år på siste øvelse, smakte seieren ekstra godt.

Vant andre øvelse

Den første øvelsen var yoke walk, hvor vi skulle bære 220 kg i 15 meter, før en sandsekk på 60 kg skulle settes opp på en 120 cm høy plattform. Dette skulle vi gjøre fortest mulig innen 60 sekunder. Denne øvelsen klarte jeg på 21 sekunder, som endte med en andreplass. Her ble jeg slått av Andrine Helgesen (36).

Andre øvelse var markløft-stige. Her handlet det også om å gjøre stigen raskest mulig innen 60 sekunder. Stigen startet på 100 kg, 120 kg, 140 kg, 160 kg og avsluttet på 180 kg. Denne klarte jeg på 30,47 sekunder og vant øvelsen.

Tredje øvelse var pressmedley. Her hadde skulle vi gjennom fire pressøvelser innen 60 sekunder. Vi startet med 50 kg murblokk, så 70 kg Apollon’s axle press, deretter en 70 kg stokk og til sist enarms-hantelpress på 40 kg.

Dette er pressøvelser og vekter jeg har klart fint på trening, og som jeg visste satt inne. Selv gruet jeg meg mest til denne øvelsen, da pressøvelser er min svakhet. Og noe jeg har jobbet mye med både fysisk og mentalt.

Blokkpressen gikk greit. Jeg fikk et lite feilgrep og måtte jobbe litt ekstra med å få låst den, slik at jeg fikk godkjent løftet. Videre skulle jeg ta axle-vektstanga med 70 kg, men det kjentes for tungt og jeg klarte ikke å vende den opp. Etter to forsøk fikk jeg vendt den opp, men jeg fikk ikke plassert den riktig, slik at den skled ned. Her valgte jeg å stoppe og ikke prøve mer.

Jeg kjente at jeg fikk en liten strekk i ryggen da jeg presset på murblokken og ønsket ikke å risikere noe verre skade ettersom det var mer igjen av konkurransen. Og alle damene fikk til murblokkpressen med feilen på axlingen, slik at der ble det likt for alle damene. Senere fikk vi bekreftet at axlingen var lastet med feil vekt, det var 80 kg på, og ikke 70 kg som det skulle vært.

Fjerde øvelse var farmer’s walk med 85 kg per arm i 15 m, og et 300 kg dekk man skulle flippe fire ganger. Her klarte jeg fint farmers’-ene, og dekket på 300 kg fikk jeg flippet rundt én gang, nesten to. Her ble det en delt andreplass med Hanne Gausland (22).

Her flipper jeg et 300 kilo tungt dekk. Foto: Geir Wilsgård

Det smakte godt å kunne få pokalen for seieren i Strongman Cup for andre gang på rad i år. Foto: Silje Stellander

Femte øvelse var knebøy med bilmarkstativ. For oss damer var det ett dekk som var lastet på og vekten på knebøyen skulle være 120 kg. Her var det bare å bøye i vei, og den med flest repetisjoner vant. Her klarte jeg 23 repetisjoner og ble slått med to av Lise Reierskog (44), og kom derfor på en andreplass.

Sikret seieren på steinløft

Siste og sjette øvelse var steinserie på 80 kg, 100 kg, 110 kg, 120 kg og 130 kg, som skulle plasseres på en 120 cm høyt plattform. Her gjaldt det å få flest mulig steiner opp, og det var denne øvelsen som avgjorde førsteplassen. Denne øvelsen vant jeg, og jeg klarte fire av fem steiner. Dermed dro jeg inn seieren og sikret meg førsteplassen og pokalen for Sørlandets sterkeste.

Jeg klarte å løfte fire av fem steiner, til sammen over 400 kg. Det holdt til seier. Foto: Silje Stellander

Snart ny konkurranse

Til denne oppkjøringen har jeg lagt inn mye jobb. Jeg har kjent på både mestring og frustrasjon, og jobbet mye med mentalt press. Jeg har hatt en god oppfølging av trener Hans Jørgen Rulffs. Jeg vil derfor igjen rette en stor takk til han som pusher og presser meg for å bli enda bedre for hver eneste økt jeg har.

Nå venter en litt rolig uke, før jeg snart bretter opp ermene for en ny konkurranse. Den heter «Clash in the Mountains» og arrangeres på Fefor i juni. Der stiller jeg i -82-kilosklassen.

Resultater kvinner Strongman Cup Plasseringer i årets andre Norway Strongman cup – Karlsen Classics i Tvedestrand. Martina Arsulic (35) Kristiansand Hanne Gausland (22) fra Bryne Andrine Helgesen (36) fra Hamar Lise Reierskog (44) Oslo Tone G. Johansen (31) Sarpsborg Trakk seg fra konkurranse.