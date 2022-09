I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

KRISTIANSAND: For tredje år på rad inviterte den internasjonale hjelpeorganisasjonen Mercy Ships til golfturnering på Kristiansand Golfklubb. Denne gang var det med så mange påmeldte at det måtte settes opp venteliste.

Turneringen blir arrangert i samarbeid med en rekke sponsorer fra det lokale næringslivet, og inntektene fra turneringen går til å finansiere gratis operasjoner til mennesker i Vest-Afrika som ikke har tilgang til helt grunnleggende kirurgisk hjelp.

13 lag, alle med navn etter afrikanske land hvor Mercy Ships har sine feltoperasjoner var samlet til lagkonkurransen som på golfspråket kalles Texas Scramble. En av turneringens yngste deltakere var Ludvig Åberg.

– Jeg er veldig glad i å spille golf, og turneringer som dette er kjempegøy. Også er det jo ekstra bra at vi samtidig er med å hjelpe andre mennesker ved å samle inn penger til Mercy Ships, sier han.

Tom Arne Nordvik (f.v.), Ludvig Åberg, Henry Thams og Ruben Mathias Nordvik var et av de øvrige lagene som deltok. Foto: Jostein Rensel

Turneringen er åpen for alle golfere i distriktet og med på turneringen var personer med varierende golferfaring og ulik kjennskap til Mercy Ships.

– Det er jo nettopp dette vi ønsker, å gi flere bedre kjennskap til det arbeidet vi driver. Vi opplever at folk er utrolig positive og ønsker å bidra, sier daglig leder Martin Aarflot, som samtidig retter en stor takk til alle deltakere, sponsorer og Kristiansand Golfklubb.

– Sammen er vi med å redde liv, og vi i Mercy Ships er veldig glade for alle som vil være med å støtte arbeidet vårt, enten som givere eller ved at de selv ønsker å reise ut som frivillige og jobbe om bord på et av skipene våre, avslutter Aarflot.