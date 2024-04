I Kristiansand Turnforening (KTF) trener fem gutter på 16 og 17 år apparatturn målrettet seks dager i uka. Noen av dagene trener de to økter. Hovedtreningen deres hver dag er på tre timer. Målet er å bli så gode som mulig – og det er de godt i gang med.

Det har vært flinke apparatturnere i Agder tidligere også, men vi skal mange tiår tilbake for å kunne vise til et slikt nivå som vi i dag ser hos disse fem i Agder. Kvintetten utgjør nå et lag som det kun er et par klubber i Norge som er i stand til å slå.

Denne juniorgruppa fra KTF har i flere år gjort seg bemerket i de nasjonale konkurransene. To av disse fem er nå på det norske juniorlandslaget. De to siste årene har det også blitt pallplasseringer i internasjonale konkurranser. Tidlig i april 2024 representerte den eldste turneren på gruppa, Brian Rugland, Norge i nordisk mesterskap som i år gikk i Oslo. Han kvalifiserte seg til finale i frittstående, hvor han turnet til imponerende sølv.

En av fem i EM

Og det stopper ikke der. Nylig ble det klart at han kvalifiserte seg til junior-EM som i år arrangeres i Rimini i Italia 23.–28. april. Det er bare fem turnere som tas ut for å representere Norge i dette mesterskapet. De fire andre er Ivan Maltsev, Kasper Berntsen, Joshua Uche Ifeanyi, som alle tre er fra Oslo Turnforening og Phillip Johan Sandviken Lieske fra Bergen Turnforening.

Det at KTF har med Brian som en av fem, samt at vår tidligere gymnast Ivan også er tatt ut blant disse fem til EM, er rett og slett imponerende! Det er litt gøy å ha i mente at de øvrige fire som er tatt ut representerer klubber som tilhører Norges to største byer hvor det er mange flere mennesker som bor, mange flere som turner, flere turnhaller med mange flere trenere, flere sponsorer og i det hele tatt burde helheten ligge enda bedre til rette for å lykkes.

For å bli så gode som guttene er i ferd med å bli, kreves det dedikerte utøvere, foreldre som stiller opp, en klubb som tilrettelegger for det og ikke minst en dyktig trener. I tillegg kreves det midler fra sponsorer, stipender, dugnader osv. da det er kostbart å reise rundt på samlinger og konkurranser, som mange er så langt unna at det krever flyturer med tilhørende overnattinger.

Imponerende cv

Trener Danail Sheytanov har selv vært turner i Bulgaria, hvor han kommer fra. Danail har en imponerende trener-cv der han blant annet har vært hovedtrener for seniorlandslaget til Aserbajdsjan og juniorlandslaget til Bulgaria. Han har trent flere gymnaster til mesterskapsmedaljer i EM og verdenscupen og fikk også oppgaven med å forberede en gymnast i forkant av OL.

Danail har nå to av sine fem junior turnere fra KTF på landslaget. I tillegg er Ivan en del av landslaget. Ivan ble trent av Danail i mange år i KTF, inntil for få år siden da familien flyttet til Oslo. På juniorlandslaget er det for tiden 11 turnere. Det er i underkant av 50 juniorturnere som deltar i norgescup hvert år.

Få, om noen andre, idretter krever en så allsidig fysikk som det kreves av en god apparatturner!

Apparatturn består av de seks apparatene frittstående, bøylehest, ringer, hopp, skranke og svingstang. Dette er så vidt forskjellige apparater at det nesten er å regne som seks ulike idretter, med ulike krav til turneren. Mens frittstående og hopp stiller krav til beinstyrke og hurtighet, vil et apparat som ringer stille store krav til overkroppsstyrke. Bøylehest og skranke er såkalte støtt-apparater i motsetning til svingstang og ringer som er såkalte heng-apparater. Noen turnere spesialiserer seg etter hvert på enkelte av apparatene, men i juniorklassen er det vanlig å turne alle seks apparatene.

De fem turnerne som utgjør juniorlaget i KTF er:

Kristian Emil Mikalsen Foto: Privat

Kristian Emil Mikalsen (16). Kristian, som er gruppas yngstemann, ble tatt ut til juniorlandslaget i år. Det er en imponerende prestasjon. Hans beste apparater for tiden er bøylehest og svingstang

Tarald Foto: Privat

Tarald McFadzean (16). Tarald har tatt store steg i senere tid og er i ferd med å legge grunnlaget for gode prestasjoner i flere apparater i tiden framover. Hans beste apparater for tiden er svingstang og frittstående.

Lukas Foto: Privat

Lukas Aateigen Nilsen (16) Lukas plasserer seg jevnlig høyt oppe på resultatlistene i nasjonale mesterskap. I 2024 kvalifiserte han til finale i hopp i Unni & Haraldspokalen. Denne konkurransen har hvert år deltakere fra flere nasjoner. Hans beste apparater for tiden er frittstående og ringer.

Elias Pfaff Foto: Privat

Elias Pfaff (16). Frem til 2023 turnet Elias for Arendals Turnforening (ATF). For å komme til et større og mer tilrettelagt apparatturnmiljø meldte han overgang til KTF fra januar 2023. Elias turnet til bronse i Unni & Haraldspokalen i 2023 i skranke. Hans beste apparater for tiden er skranke og bøylehest.

Brian Rugland sammen med trener Danail Sheytanov Foto: Privat

Brian Rugland (17). Brian ble juniornorgesmester i frittstående i 2023, turnet til sølv i nordisk mesterskap tidlig i april 2024 og er nå kvalifisert til EM i Italia i slutten av april 2024. Hans beste apparater for tiden er frittstående og hopp.

I tillegg til disse fem juniorene i KTF er det også en gjeng med yngre gutter som også trenes av Danail og hans sønn Plamen. Plamen er selv en svært god turner. Han deltar ikke i konkurranser for tiden. De yngre guttene har gode forbilder i de fem juniorene, de har gode trenere, en klubb som legger til rette, foreldre som følger opp. De har alle forutsetninger til også å pryde framtidige paller i større konkurranser.