Det er ikke første gang Josephsen marker seg i denne idretten. Han har tidligere vunnet gull, sølv og bronse i VM i denne idretten. Han er også tidligere norgesmester og fått kongepokal for sine ferdigheter med fluestanga.

Tidligere i mars vant han NM-gull på ny, denne gang i fluefiske ørret presisjon og ørret lengde. Dette skjedde på et stevne i Lillehammer.

– Internasjonalt er dette en stor idrett, hvor mange har avtale med utstyrsleverandører. Utstyr kan være dyrt, men det går også an å hevde seg med egenprodusert utstyr slik som jeg. Kristiansand har i dag et stort miljø, trolig det største i Norge med ca. 60 aktive medlemmer og god rekruttering. Dette kan vi i stor grad takke Stein Grønberg og broren Per Grønberg for. De har betydd mye for å bygge opp det gode og inkluderende miljøet i Kristiansand. Dette er trolig det mest aktive miljøet, med flest vinnere, sier den ferske norgesmesteren.

Er tiden moden for å legge et norgesmesterskap til Kristiansand?

– Vi arrangerer i dag norgescup, men et norgesmesterskap krever store og egnede lokaler. Det er bare Sørlandshallen som er stort nok for et slikt mesterskap.

Hvilke tanker har du om VM, som i år arrangeres til høsten i Sverige?

– Jeg har ennå ikke bestemt meg for å delta. Som norgesmester regnet jeg med å bli uttatt til konkurransen. Ambisjonen er da selvsagt å vinne.

Hva kreves av en god utøver i denne idretten?

– Mye trening, kroppsbeherskelse og tålmodighet. Selv trener jeg tre ganger per uke. Og selvsagt en stor porsjon vilje og konkurranseinstinkt, sier den nyslåtte norgesmesteren.