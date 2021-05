Kristiansand Pirates har vokst mest i Norge

Til tross for koronasituasjonen var det god vekst i norsk basketball i 2020. Det er veldig imponerende og noen klubber har gjort en særlig god innsats. Skjetten er fortsatt Norges klart største klubb, men Kristiansand gjorde et enormt byks, og økte med 237 medlemmer til 441 ved årsskiftet. Det gjorde Pirates til landets tredje største klubb.

Ifølge nestleder Vuk Milanović i Kristiansand Pirates har veksten fortsatt også i år, og klubben har nå rundt 480 medlemmer. Milanović begrunner veksten slik:

– Dette er resultatet av målrettet arbeid der vi har gitt gratis tilbud til barn og unge i Kristiansand i form av skolebesøk, Pirates on Tour og åpen hall. Dette er tiltak vi kommer til å videreføre og bygge videre på framover.

– Pirates on Tour gjentas sommeren 2021 også, som et gratis tilbud for alle barn og unge der vi stiller med baller, musikk og instruktører på diverse basketbaner i Kristiansand hver dag, hele sommeren. En kontinuerlig satsing på den nye olympiske greinen 3X3 basketball (organisert streetbasket), har også ført til mange nye medlemmer i klubben.

Milanović har troen på at den andre sommeren på rad med Pirates on Tour vil føre med seg mange nye medlemmer etter sommeren, akkurat som i fjor.

– Dessuten kommer vi til å utvide slagfeltet vårt til Dvergsnes og Torridal, såframt vi får disse treningstidene fra kommunen. I løpet av året håper vi å ha 550 medlemmer, sier Milanović.

Noen mindre klubber har fått medlemsøkning gjennom å kunne tilby 3X3. Lauvåsen, Byafossen, Arendal og Larvik har fått vekst på medlemssiden her. Dette viser med all ønskelig tydelighet at 3X3 er et veldig godt konkurransealternativ der det kan være vanskelig å stille serielag i reine årsklasser.

