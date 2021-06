Tiårsjubileum for Olasheiløpet

LILLESAND: Lillesand idrettslag satser på at alt er klart for et mer eller mindre normalt løpsarrangement på denne datoen. Det passer fint ettersom det jo er tiårsjubileum i år.

Olasheiløpet ble startet opp i 2011. Fjorårets løp var en nødløsning med såkalt «virtuelt løp», men til september tror løpskomiteen at det meste skal være på plass for at det kan arrangeres et godt gammeldags løp igjen. Og da satser de også på at tiårsjubileet blir markert.

Løpet har start og mål på idrettsanlegget Holta og går i kupert terreng rundt Olashei (166 meter over havet). På sett og vis blir dette fra hav til hei – i det som noen mener er det vakreste terrengløpet på Agder.