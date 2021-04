Vegard (13) satser på speedway

KRISTIANSAND: Trening gjør mester, som det heter i ordspråket, og Vegard nøler ikke med å gi full gass på sin 250cc speedwaysykkel. Han får kyndig drahjelp fra foreldrene Lennart og Hildegunn, samt entusiaster fra egen klubb NMK Kristiansand.

– Walther Johansen var min første trener og bygde den første 85cc-sykkelen jeg kjørte. Nå er det Stian Hansen som er hovedtrener med god hjelp fra de andre i klubben. Kenneth Klipper Smith er mekaniker, forteller Vegard. Han har holdt på siden åtteårsalderen, og kjører enn så lenge stort sett på på hjemmebanen, men med etternavnet Sandnes er det kanskje ikke helt uventet hvor favorittbanen ligger: – Elgane Motorstadion er min favorittbane, sier en smilende Vegard om speedwaystorheten på Varhaug i Rogaland.

Se video av Vegard Sandnes på speedwaysykkelen i Kristiansand:

Trente i Danmark

I 2019 fikk han trent på Uhre speedwaybane, hjemmebanen til Herning Motorsport i Danmark. Han kjørte så godt at han slapp å betale leie av sykkelen, og klubben ønsket et samarbeid med den unge nordmannen. Samtaler pågikk mellom klubben og Sandnes-familien og forberedelsene til å kjøre i Danmark i fjor var i gang igjennom vinteren, men inntoget av covid-19 satte en stopper for 2020 planene. Han ble også invitert til å delta på treningsleir i Frankrike i regi av Brian Karger i mars i år, men også det ble avlyst av samme årsak.

– Det er en frustrerende situasjon, sier Vegard.

Der koronaproblemene ville tatt motivasjonen fra mange, virker han imidlertid mindre frustrert enn de fleste.

– Han ønsker å satse videre på speedway, så vi som er rundt ham støtter opp så mye som mulig, sier pappa Lennart og fortsetter:

– Ifølge treningsloggen 2020 hadde Vegard 53 treningsdager på banen. Det tror jeg må være rekord i Norge i fjor.

Oppvisningsløp

Vegard har foreløpig kun kjørt oppvisningsløp, men han ønsker aller mest å få delta i skikkelige stevner. Det er få 250cc-kjørere i Norge, og siden han ser til Danmark for å få motstand, trening og konkurranse, er det naturlig at han ønsker seg dit. – Det er i Danmark det skjer, og jeg håper at grensene snart skal åpne slik at vi får starte for fullt snart, sier han.

Har du noen idoler innenfor sporten? –Tai Woffinden har alltid vært det største forbildet, sier han og forteller at han fikk møte sitt store idol i Vojens i 2019 under Speedway Grand Prix.

– Jeg ser også hva Mathias Pollestad har fått til, og Stian Hansen har hjulpet meg masse med trening og teknikk.

Har du noen mål for sesongen? – Det blir å kjøre så mange løp jeg kan, kommer det offensivt fra en tenåring som lever for metanol, fart og spenning på speedwaybanen.