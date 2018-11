KKG og St. Svithun duellerte igjen

KRISTIANSAND: Fire jevne kamper ble spilt sist torsdag mellom de forskjellige alderskullene på skolene. Mange talentfulle gutter og jenter deltok på kampene. Der iblant landslagspillerne Mikael Ugland, Mina Sofie Grøtterød Pedersen, Martine Østenstad, Helene Broch, Mille Aune og Gina Ødegaard.

Vi snakket med noen av St. Svithun spillerne denne dagen.

Gjorde dere noen for å forberede dere til kampene?

Nygård Kvia: Vi hadde kamper mot hverandre klassevis, i tillegg hadde vi en treningskamp mot en annen skole i Stavanger. Mange av oss spiller også på samme lag på fritiden, så vi er samspilte og vet hverandres og lagets sterke og svake sider.

Hva er det gøyeste med å reise helt fra Stavanger og ned hit?

Rigstad: Det gøyeste er at vi får en miniversjon av en klassetur, og at den er sosial både i hallen og på bussturene. Det er også gøy å møte nye mennesker og bli kjent med flere med samme interesser som oss selv. Det er et avbrekk fra en vanlig skolehverdag.

Hva er målet for turneringen?

Drecksler: Målet er jo selvsagt å vinne. Vi spilte uavgjort i fjor, så en seier ville smakt godt nå.

Vennskapskampene blir arrangert grunnet kjennskap mellom lærerne, er dette en motivasjonskilde?

Gabrielsen: Ja, det at de er gamle kjenninger gjør jo at de viser et større vinneriver enn hva de kanskje ville gjort på treninger hjemme. Det gir oss som spillere mer lysten til å vinne og jeg vil si at det er en motivasjonskilde, i alle fall for meg. Jeg tror det er litt sånn internt mellom dem i etterkant av turneringen, at skolen som taper mest får høre det av lærerne resten av året.

Dette er nå fjerde året på rad at kampene arrangeres, noe som er en bra tradisjon for å holde kontakt med andre idrettslinjer.

