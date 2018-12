«Tøybamsen» viste tøffhet

Det var en lykkelig Kari Anne Knutsen som kastet seg rundt halsen på stalljenta Ida-Helene Mellingen da stallhesten Grace Yoga krysset målstreken først på Sørlandets Travpark søndag kveld. Treneren fra Birkeland har lenge hardnakket påstått at hoppa besitter større kvaliteter enn de hun så langt har fått vist i løpsbanen, og lettelsen var til å ta og føle på da triumfen var et faktum.

– Endelig! Jeg har jo sagt dette i ni måneder nå, fy fader så god hun er! Hun er så tøff, hun har en skalle som er helt rå. Hun har hatt noen dårlige opplevelser, men kommer tilbake og nå tror jeg vi skal få det gøy framover, strålte Knutsen i seiersintervjuet med TV-kanalen Rikstoto Direkte.

Hesteguiden.com

Setesdal-hesten Moi Edel sørget for den første etter en svett prestasjon. Til tross for galopp på startsiden og et blytungt løpsopplegg de siste 700 meterne, var hoppa til Harald Håland en klasse bedre enn sine konkurrenter.

Grace Yoga svarte for en svært sterk prestasjon da hun, tross en reise utvendig uten rygg det meste av løpet, slugget seg inn til sikker seier. Da var også tiden inne for en mykere karakteristikk fra Birkeland-treneren.

– Grace Yoga er verdens snilleste hest å holde på med, hun har ingen av de nykkene mange mener at de beste hoppene skal ha. Hun er nesten som en tøybamse å holde på med, sa Kari Anne Knutsen med et stort smil om munnen etter at Grace Yoga tok sin første seier på norsk jord da hun vant på 1.16,4/2160 meter.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Kuskeformen i zenit

Vidar Tjomsland har virkelig toppet kuskeformen på slutten av året. Forrige løpsdag i Travparken tok han karrierens første trippel, søndag fulgte han opp med to nye seiere på hjemmebane.

Hesteguiden.com

– Det har gått voldsomt bra den siste tiden. Jeg må bare takke for tilliten jeg får av hesteeierne og at jeg i tillegg får kjøre en del for Øystein, det er jeg kjempeglad for, understreket den dyktige stallmannen.

– Moi Edel gjorde et sterkt løp. Jeg slapp til litt for mye ned startsiden for å prøve å komme forbi favoritten Waxen da jeg så at den travet dårlig, men da ble det galopp. Etterpå leverte hun en helsvett siste 700 meter i fjerdespor. Hun bremset litt oppunder mål og ble nær kontret ut, men heldigvis holdt det, fastslo 35-åringen fra Søgne etter løpet.

Vidar Tjomsland avsluttet dagen med å vinne med Magnums Philiokus, trent av bror Øystein Tjomsland. Den fire år gamle vallaken ble forsert tidlig til front, og i sluttfasen holdt han relativt sikkert unna for stallkameraten Etne Spretten, kusket av storebror Tjomsland.

– Han var flink i dag, holdt seg til rett gangart, og da ble det en kontrollert seier, oppsummerte seierskusken.

Karrierens første i det 58. forsøket

Hesteguiden.com

Åshild Lunds Gerifaks overrasket mange spillere da han i karrierens 58. start endelig lyktes med kunststykket å vinne et travløp. Sammen med sørlendingen Geir Mikkelsen gled Rykene-hesten unna til sikker seier i sluttfasen.

– Dette er veldig gøy! Jeg synes han egentlig har stått for tur til en seier de siste 50 løpene, fortalte en lykkelig eier, oppdretter og trener Åshild Lund med et bredt smil på leppene.