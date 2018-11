Drømmer om landslagsspill

Hei og takk for sist. Jeg har spilt håndball i fem år nå og byttet håndballag to ganger. Lia IL er laget jeg hører til nå. Håndball er det beste jeg vet og etter at jeg begynte på Lia IL har jeg blitt flinkere i sporten og fått ekstra erfaring.

Jeg var først målvakt i to år år og for et år siden gikk jeg tilbake til å være utespiller, som både høyre og venstre ving. Før jeg kom til Lia IL, spilte jeg for Eidekameratene IL i tre og et halvt år. I løpet av den tiden jeg har spilt for Lia IL, har det skjedd mye.

Det har vært mange kamper, turneringer og mange harde treninger. Jeg spiller på tre håndballag: Lia J16, Lia J20 (Jenter fra 15-20 år), og Lia damer 5. Divisjon. Vi jentene på disse lagene trener sammen tre ganger i uka (til sammen fem timer i uka) og vi har de samme trenerne.

Tøff kamp om plassene

Vi er 22 jenter som trener sammen og som oftest spiller kamper sammen. I høst startet det flere nye jenter på laget, og vi blir bare flere og flere. Dette har gjort at vi virkelig må kjempe om spillerplassene våre.

Treningene våre er fullt med mye forsvars- og angrepstrening, styrke og utholdenhet, fart og motstand, og mye samarbeid. Vi har noen veldig flinke trenere i Jørgen Stokk Harring, Michael Daub og Jens Christian Schou Knutsen som hjelper oss til å bli bedre.

Jørgen er vår hovedtrener. Han er opptatt av at vi skal gi alt på trening og alt på kamp. Han går gjennom mye angrepsteknikk, utholdenhet, styrke og fart. Han er opptatt av at vi aldri skal gi opp. Michael er lagets målvakttrener. Han er en av trenerne som er viktigst for meg. Vi er tre keepere (+ noen reserver) som Michael har hovedansvaret for. Michael går mye gjennom teknikk, reaksjon, styrke, utholdenhet og fokusering. Michael kom til Lia IL samtidig som jeg og flere gamle Eide-spillere. Han har da vært min trener i tre og et halvt år til nå.

Jens er også en av våre hovedtrenere, men mest for damelaget. Han hjelper oss med alt. Når det er skader på treninger eller kamp, ordner han opp. Han er der og hjelper oss med teknikker og forsvar. Han gir oss også mot til å ikke gi opp. Akkurat som Jørgen. Ikke minst så er han en skøyer.

Imponerte i dansk cup

Vi spiller cuper flere ganger i året. De viktigste og gøyeste turneringene vi har vært med på er Svane Cup i Danmark, Birkenescup og Bdo cup (Cup Sinatra), som også foregår i Danmark.

Svane Cup var en super opplevelse. Vi var der i vår med J16-laget, og vi kom hjem overlykkelige. Der var vi ikke forbredt på å komme så langt som vi gjorde. Vi spilte seks kamper, og vant fire av dem. Vi endte opp på en 5.plass i B-sluttspillet, i tillegg til at vi gikk opp fra C-sluttspill til B-sluttspill og spilte mot et lag fra eliteserien.

Birkenescup var også en stor opplevelse og vi ble overrasket over resultatet her også. I innledende runder tapte vi de fire første kampene vi spilte. Dette var en stor skuffelse for oss. Siste kampen spilte vi mot Øvrebø IL, og denne kampen var "vinn eller forsvinn". Vi vant denne kampen og skulle spille semifinale mot Tvedestrand IL. Vi vant denne kampen, og vant første gang mot Tvedestrand IL.

Etter denne seieren var vi sultne på å få pokalen og å ende på 1.plass. Siste kamp var mot Birkenes IL. Kampen var svært jevn og det var mye spenning mot slutten av kampen. Klokken tikket og vi var sekunder ifra å vinne cupen. Da klokken stoppet og kampen var over, hadde vi vunnet. Og vi hadde kommet på 1.plass i Birkenes CUP-en. Vi var overrasket og superglade for resultatet. Vi hadde seiret over to lag vi ikke hadde slått før.

Bdo-Cup var også en opplevelse, selv om vi ikke kom videre til semifinale. For å kunne komme videre måtte vi ha vunnet alle tre kampene, men vi holdt hodene vår oppe og gikk ut med glede over å ha vunnet to av dem.

Skaden skal ikke stoppe meg

For ett år siden fikk jeg store smerter i en kamp. Dette endte med at jeg gikk til legen flere ganger for å finne ut av hva som var galt. For bare noen uker siden fikk jeg vite at jeg har en voksefeil i en knokkel. Dette førte da til at jeg må inn til operasjon. Alt dette har påvirket meg med håndballen og dette har blitt grunnen til at jeg ikke kan løpe og hoppe like mye som før. På håndballen er jeg mindre aktiv enn før og tenker mye på hva som skal skje videre med foten min.

Når operasjonen er ferdig og jeg er tilbake på begge føttene igjen, skal jeg tilbake banen og gi alt. En skade som dette skal ikke påvirke meg til å miste motet og miste drømmen om å spille på landslaget når jeg blir eldre.