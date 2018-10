Malene Rypestøl imponerte i ungdoms-OL

Ungdomslekene i Buenos Aires er et stort arrangement med 32 idretter, 36 grener og hele 3998 deltakere fra alle verdensdeler. Ungdoms-OL er for mange unge utøvere det første møtet med den olympiske bevegelse og store internasjonale mesterskap. Like viktig som konkurransene, er kultur- og utdanningsprogrammet som er tilrettelagt for utøverne gjennom de 12 dagene mesterskapet varer.

Norge stilte med 16 utøvere og seniorlandslagsutøveren Malene Rypestøl, Team Sør/VSLK var en av fire svømmere som ble tatt ut for å representere Norge.

Det norske mix-laget på 4x100 meter medley avsluttet ungdoms-OL med en flott fjerdeplass. Med 3.56,75 ble de bare slått av Kina, Russland og Japan. Norge var seks hundredeler foran USA.

Privat

Malene svømte crawl-etappen på 57,56 og det er den øvelsen hun er mest fornøyd med i mesterskapet.

Trener Geir Thorstensen er strålende fornøyd med Malenes nye personlige rekord på 800 fri på 8.54,64. Det er kretsrekord og hun ble nummer 12 i det sterke selskapet. Prestasjonsmessig er det den tredje beste langbanetiden på damesiden i Norge.

På 50 rygg kom hun til semifinalen og ble nr. 14. Malene svømte i tillegg 400 fri og 200 medley (hun har norsk juniorrekord). Hun var rett bak personlig rekord på alle øvelsene, men svømte seg imidlertid opp flere plasser på resultatlistene.

