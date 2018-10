Gausdal ble toppscorer for tiende år på rad

2018 har vært veldig varierende for A-laget, selv med den lange seiersrekken i sommer er det kommet noen skikkelige smeller innimellom. I siste seriekamp, borte mot Pors kom det en til, med 2-5-tap. Selv om vi følte oss bortdømt av dommeren i flere situasjoner, hadde Pors også flere store sjanser som ble reddet på strek eller av Johnny Kristiansen Borden i målet. Sola strålte i Porsgrunn ved avspark klokka 12, men vi startet bra i den iskalde vinden, Øyvind Løkkebø Gausdal var aktiv helt fra start og hadde to avslutninger de første to minuttene, begge over mål, men spesielt en heading kunne fort gått inn. Magnus Langerud kunne fått et straffespark like etter, men dommeren var som nevnt ikke spesielt enig med oss denne dagen.

Fakta: Kampfakta 3.divisjon, Pors – Vindbjart 5-2 1-0 Christoffer Riis (29 min) 1-1 Øyvind Løkkebø Gausdal (35 min) 2-1 Kim Sjøberg Bentsen (41 min) 3-1 Kjetil Svarteberg (52 min) 4-1 Christoffer Riis (58 min) 5-1 Victor Aashildrød Vindfjell (65 min) 5-2 Øyvind Løkkebø Gausdal (80 min) Vindbjart: Johnny Kristiansen Borden, Daniel Tveitaa Johansen, Christian Beqiraj Follerås, Halvor Hovstad, Sondre Nordhagen (Ishan Skårdal fra 64 min), Christian Tveit (Martin Gardiner fra 76 min), Simen Aanonsen, Magnus Langerud, Berry Gerezgi (Alla Abdallah fra 46 min), Øyvind Løkkebø Gausdal, Markus Nyhus (Stian Aabel fra 57 min) Ikke benyttet: André Sandum Ingen kort.

Vinden hjalp heller ikke, vi kom til mange innlegg uten uttelling, og et par cornere blåste bak mål. Pors angrep mer direkte mot mål gjennom hele kampen og tok ledelsen etter en halv time, etter at vi ikke klarte å få ballen unna ti meter fra målet. Minuttet før hadde Gaus stusset et innlegg fra Sondre Nordhagen i mål, men dommeren dømte frispark til keeper.

Nå fulgte noen farlige Pors-angrep som Christian Beqiraj Follerås og keeper Johnny reddet på strek, før Gaus fikk sin fortjente scoring og utlignet til 1-1. Halvor Hovstad slo et innoverskrudd frispark fra høyre og Gaus kom inn på bakerste og skuffet ballen opp i nettet med vrista. Pors tok ledelsen tilbake før pause da de tok en kort corner-variant og fikk tid og rom til å skyte fra skrått hold. Magnus avsluttet omgangen med et langskudd like utenfor, og gikk nok en gang i bakken feltet uten at dommeren var overbevist om skyldspørsmålet.

Stian Bøe

Hvis første omgang ga Pors en litt ufortjent ledelse, gjorde de kort prosess første 20 minuttene av andre. Tre mål gikk inn, det siste en lompe fra langt hold fra vår tidligere stjernespiller Victor Aashildrød Vindfjell. Lompen var godt plassert helt nede i hjørnet og Victor fikk en liten revansje fra kampen på Moseidmoen i sommer der han fikk lite til.

Ti minutter før slutt var endelig dommeren på vår side og ga Gaus et straffespark. Follerås ga Gaus klar beskjed om å ta straffen selv og han avsluttet i hvert fall sesongen med gode tall, ni mål på de fem siste kampene, og 12 totalt, nok til å bli klubbens toppscorer nok en gang, for tiende året på rad.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Stian Bøe

Tapet fikk ikke noen betydning for den endelige plasseringen på tabellen, der ble vi nummer tre bak Sola, som rykker opp, og Ørn Horten. Neste sesong får vi selskap av Fløy og Mandalskameratene i 3. divisjon, og 1. desember blir det avgjort om alle fem sørlandslagene kommer i samme avdeling i 2019.