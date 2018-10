Randesund-juniorene vant Trollcup

Randesunds kamper ble spilt på Moseidmoen, i nydelig vær, men med en gradestokk som viste ned på null grader.

Kampene lørdag gikk forholdsvis greit, med 2 seire og en uavgjort, og dermed ble RIL puljevinnere. Spillet i seg selv bar preg av «sesongslutt», og ikke mer enn det.

Søndag morgen møtte Randesund Donn i kvartfinalen, og det sto 1-1 nesten inn i kampens siste spilleminutt. RIL trodde det ble ekstraomganger, men reglene er at corner telte først, og Donn hadde hatt en corner. Da fikk RIL et frispark nesten på overtid, hvor alle mann var var oppe i angrep og grønntrøyene klarte å score på den. 2-1-seier mot et Donn lag, som nok var det beste laget i denne kampen.

Privat

I semifinalen mot Klebe fra Stavanger var det også med et nødskrik at RIL kom seg videre til finalen på Prestheia. Og da mot det klubben mente var en drømmefinale mot Fløy. En reprise fra finalen i Sør Cup på Sør Arena, som Randesund vant på straffer etter 1-1 ved full tid.

Da finalen ble blåst igang, var det et helt annet Randesund enn det man hadde sett i de andre kampene. Nå betydde det noe, nå var det Fløy på andre siden, og da føyk innsatsen opp i 100 med en gang. Randesund gikk tidlig i ledelsen med en høy og fin lobb av lagets kaptein Anders Christian Bjørge. Samme mann la på til 2-0 da han fintet ut stopper og keeper og tok en leken Rabona-scoring. Felix Kersten la på til 3-0 før pause.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Begge lag hadde flere gode muligheter, men en veldig god Andreas Olsvoll i RIL-buret sørget for å holde det rent og fint. Begge lag hadde mange gode spillere, men Vidar Sjekkeland i Gimletroll, som delte ut pokalen, skulle også velge Man of the Match som ble Anders Christian Bjørge.