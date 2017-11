KIF fikk det tøft mot tabelltoeren

KRISTIANSAND: Hvis dette fortsetter for Nærbø, som ledes av kristiansanderen Robin Rosander Haugsgjerd, kan opprykksdrømmen gå i oppfyllelse. Jærbuene, som endte på fjerdeplass forrige sesong, er så langt i inneværende sesong nest best i 1. divisjon. Selv om kristiansanderne slo rogalendingene sist de møttes (12. mars, sesongen 2016/17), ble det et tøft oppgjør på parketten i Idda Area lørdag.

- Vi har en fantastisk lagmoral og innsats, men gjør enkle feil fremover og kontres i senk, sier KIF-kaptein Erlend Årstein Hansen, som mener laget spilte godt i etablert forsvar, men lyktes ikke i sitt syv mot seks spill.

Fakta: KAMPFAKTA KIF Håndball-Nærbø 21–28 (8–13) Lørdag 25. november, Idda Arena. Dommere: Erik Abrahamsen og Mads Olaisen Myhrstad. Tilskuere: 215 Spillere KIF (mål i parentes): Øyvind Frigstad (5), Simen Gården Aanjesen (5, herav 5 på straffe), Johannes Jåsund (4, herav 1 straffe), Aleksander Halkjelsvik Aabel (3), Erlend Årstein Hansen (2), Kristian Nordvik Thyssen (1), Christoffer Ryder Lislevand (1), Simen Neset, Aleksander Fridén, Jesper Brekke Hansen, Sindre Rosseland Sørli, Christoffer Meinich, Markus Nilsen, Bendik Holstad, Kristian Malerød Larsen og Jostein Pedersen. Lagledere KIF: Tihomir Baltić, Vegard Kalstad og Pål Erik Pedersen. Toppscorer Nærbø: Steffen Stormo Stegavik (7, herav 3 på straffe). Lagledere Nærbø: Robin Rosander Haugsgjerd, Rune Haugseng, Anders Galaasen Bakken og Harald Moi. Utvisninger: KIF 3 x 2 min., Nærbø 2 x 2 min. Banens beste: Simen Neset (KIF) og Andreas Horst Haugseng (Nærbø).

Begynte bra

KIFs solide målvakt Simen Neset skulle etter hvert få en hektisk dag på jobben for de hvite. Nærbøs Steffen Stormo Stegavik fant nettmaskene allerede etter ett halvt minutt. Midtbacken ble også kampens toppscorer med ti mål, og viste hvorfor han to ganger tidligere har vært toppscorer i eliteserien.

Johannes Jåsund utlignet fra venstrekant og fulgte opp med scoring på syvmetersmerket. Det stod 2-1 til KIF. De neste minuttene ble en hanekamp mellom Øyvind Frigstad og Storemo Stegavik - begge med en fortid i Drammen HK, om ikke samtidig – der den ene scoringen avløste den andre, før KIF-kapteinen blandet seg inn i det gode selskap og sørget for KIF-ledelse 6-5. Men så begynte det å skurre for vertene og drøyt åtte minutter igjen av omgangen, tok KIF-trener Tihomir Baltić timeout på stillingen 6-8. Høyreback Simen Gården Aanjesen sørget deretter for KIFs to neste scoringer, begge på straffe. Til pause hadde gjestene økt forspranget til 8-12.

Maktet ikke snu kampen

Etter hvilen var KIF-kapteinen hissig på opphenting, 9-12. Men Nærbø hadde mer krutt på lager og scoret tre raske på de fire første minuttene. Da tok KIF timeout. Den gjorde tydeligvis godt, for nå spiste sørlendingene seg gradvis innpå. Strekspiller Aleksander Halkjelsvik Aabels nærskudd sørget for at vertene lå to mål bak, 12 minutter ut i sisteomgangen. Men det var også det nærmeste vertene kom kontakt. Herfra og ut bare økte Nærbø sin ledelse.

I sluttminuttene serverte Christoffer Ryder Lislevand og Jåsund scoringer fra hver sin kantposisjon, mens Gården Aanjesen satte sin femte straffe. Nærbøs Tord Aksnes Lode fikk æren av å sette kampens siste mål, 21-28.

Målvakten KIFs beste

Adin Sehovic er fortsatt på skadelista. Men KIF stilte mannsterke mot jærbuene, med både Simen Neset, Christoffer Meinich og Markus Nilsen mellom stengene. De to sistnevnte fikk prøve seg på hver sin straffe i andreomgang, men det var Neset som fikk den tyngste jobben som sisteskanse. En innsats han fikk bestemannspremie for.

- Kjedelig med tap, men det er alltid gøy å få til noen redninger, sier Neset. Han ville aller helst ha sett at laget tok to poeng og mente mulighetene var der midtveis i sisteomgangen da det var to baklengs.

- Men det var som om lufta gikk ut av ballongen. I dag funket det bare ikke, sier han, misfornøyd med at altfor mange scoringer imot kom på åpent mål, en taktikk de ikke lyktes med lørdag. Andreas Horst Haugseng, bakspiller og tremålsscorer, ble Nærbøs beste.

Møter tabelljumbo

Neste helg blir det bortekamp på Østlandet der Kristiansand-herrene møter et lag i andre enden av tabellen. Bærumslaget Haslum IL har ikke hatt noen god sesong så langt.

- De to poengene, de skal vi ha, lover KIF-kapteinen. En krevende høst med mye skader har gjort at det tynnes i rekkene. Nå er også scoringsmaskinen Sebastian Schultz Hansen ute, etter å ha pådratt seg brudd i en finger i kampen mot Lillestrøm.

- Forhåpentligvis vil vi få se et helt annet lag etter jul når flere spillere er tilbake etter skade, sier Erlend Årstein Hansen.

