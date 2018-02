KIF rotet bort seieren

MOSS: - Bedre med ett poeng enn ingen poeng, sier KIF-trener Preben Nilsen etter uavgjort 27-27 mot HK Herulf Moss. Og kanskje vil det være det avgjørende poenget når regnskapet skal gjøres opp om en måned. Likevel er han skuffet over at det ikke ble to poeng i Mossehallen onsdag kveld. - Vi styrte hele butikken til fem minutter gjenstår. Da ble det mye høye skuldrer, sier han, noe han mener skyldes mange negative opplevelser denne sesongen og presset ved å ligge nederst på tabellen.

Fakta: Kamprapport HK Herulf Moss-KIF 27-27 (13-16) Onsdag 21. februar, Mossehallen Dommere: Petter Eia Lien og Simen Jansen Blokkhus. Tilskuere: 98 Utvisninger: 2x2 min. (KIF) og 4x2 min. (HK Herulf Moss). Banens beste: Sebastian Schultz Hansen (KIF) og Jan Kristoffer Karlsen (HK Herulf Moss). KIF-spillere (mål i parentes): Sindre Rosseland Sørli, Sebastian Schultz Hansen (6, herav 4 straffer), Øyvind Frigstad (4), Bendik Holstad (4), Erlend Årstein Hansen (3), Jostein Pedersen (2), Aleksander Halkjelsvik Aabel (1), Jesper Brekke Hansen (1), Simen Neset, Simen Gården Aanjesen, Adin Sehovic, Christoffer Ryder Lislevand, Kristian Malerød Larsen og Johannes Jåsund. Lagledere KIF: Preben Nilsen og Svenn-Erik Medhus. Toppscorer HK Herulf Moss (mål i parentes): Hans Viktor Tollefsbøl (7). Lagledere HK Herulf Moss: Ronald André Jauert og Tom Hansen.

Sist lagene møttes (12. november 2017) på hjemmebane i Idda Arena, ledet KIF komfortabelt til pause (14-10), men falt sammen utover i 2. omgang og tapte til slutt med tre mål (25-28). Slik sesongen har utviklet seg for Kristiansands herrelag i 1. divisjon, var det mye som sto på spill i returkampen i Moss.

Inger M. Witteveen

Hadde femmålsledelse

KIF tok raskt føringen og åpnet med kampens første scoring, signert Sebastian Schultz Hansen. Bare én gang i løpet av hele kampen var HK Herulf Moss i ledelsen. Det varte i fire minutter, og var før midtveis i 1. omgang. Da Schultz Hansen satte ballen i mål fra syvmetersmerket på slaget 30 minutter, sto det 13-16 til bortelaget til pause.

Finn Sverre Lislevand

Drøye 18 minutter etter hvilen hadde KIF opparbeidet seg en ledelse på fem mål, 20-25, etter en kontring av Jostein Pedersen. Men hjemmelaget hadde ikke tenkt å gi seg uten sverdslag og da begynte det å stokke seg for sørlendingene. Da fem minutter gjenstod, hadde de gulkledde mossekråkene utlignet til 26-26. Med tre minutter igjen å spille tok KIF timeout. Sindre Rosseland Sørli hamret inn et langskudd, 26-27, samtidig som hjemmelaget pådro seg en utvisning.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Men KIF klarte ikke utnytte overtallsspillet i sluttminuttene. Derimot var det hjemmelagets Aleksej Kuzmins som sørget for at lagene sto likt, 27-27, to minutter før slutt. Så fikk Bendik Holstad en gyllen mulighet fra høyrekant til å sende KIF opp i ledelsen, men skuddet ble reddet mesterlig av Herulfs målvakt Marcus Rasch. Men det skulle bli mer dramatikk, for plutselig var Herulfs toppscorer Hans Viktor Tollefsbøl alene med keeper. Heldigvis ble ballen satt utenfor. Sluttresultatet ble 27-27 og poengdeling.

- Kunne kjørt mer tempo

- Vi lyktes veldig bra i forsvar og gjorde som vi hadde avtalt. Og Adin (Sehovic, red. anm.) sto bra i mål. Det vi med fordel kunne ha forbedret var at vi kunne kjørt mer tempo, fått de mer slitne. Men vi ble nervøse, sier KIF-trener Preben Nilsen, som ledet laget sammen med makker Svenn-Erik Medhus.

Finn Sverre Lislevand

Sebastian Schultz Hansen ble kåret til KIFs beste, men KIF-treneren var også godt fornøyd innsatsen til Sindre Rosseland Sørli og Erlend Årstein Hansen.

- Sindre fikk god uttelling på skuddene sine og var god i forsvar og Erlend var veldig bra. Stort sett stødige prestasjoner over hele linja, oppsummeres det fra trenerhold.

Poengjakten fortsetter

Kommende motstander er Lillestrøm TH, som KIF slo 23-25 på bortebane 19. november. Søndag 4. mars møtes lagene i Gimlehallen. - Det meste avgjøres av hvordan vi er i hodet og av dagsformen. Vi må få det ut på en produktiv måte. Gutta vet at konsekvensene av å tape kan være å rykke ned, sier KIF-treneren og legger til:

- Vi viser god progresjon med fem poeng på de siste fem kampene. Jeg føler meg trygg på at vi tar flere poeng.

Inger M. Witteveen

KIF-kaptein Adin Sehovic er enig.

- Hver kamp er en cupfinale. Det står om å overleve i divisjonen, men gutta er topp motivert, sier han.

Finn Sverre Lislevand

KIF ligger på 10. plass når tre kamper gjenstår. Ett poeng skiller mellom riktig og feil side av nedrykksstreken. Fortsatt er KIF på feil side. De neste kampene vil bli avgjørende. Serien avsluttes mot Haslum IL på hjemmebane palmesøndag. Det er von i hengande snøre.

KOMMENDE KAMP: KIF-Lillestrøm, søndag 4. mars, kl. 16, Gimlehallen.