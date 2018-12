Pedersen-brødrene slutter som Donn-trenere

KRISTIANSAND: Brødrene var begge på utgående kontrakt og slutter nå etter eget ønske som trenere for det blåhvite 3. divisjonslaget.

FK Donn ønsker å takke for to flotte år med dette trenerteamet. Vi regner med å ha ny trenerkabal på plass innen jul.

Brødrene la selv ut en tekst på Facebook-siden til Donn A i dag, og fra den sakser jeg mesteparten:

«Det er med vemod vi må fortelle dere at vi dessverre ikke blir med videre som trenere. Det er familiære og praktiske (herunder tidsmessige) hensyn som gjør at vi nå takker av. Vi har prøvd å sy sammen et opplegg sammen med Donn, men i sum har vi funnet ut at det vil være bedre for Donn å finne noen andre som kan ta dette laget og denne gruppen videre for å skape gode prestasjoner sammen.

Vi vil gjerne få lov til å takke dere som har vært med i løpet av disse to sesongene for en fantastisk reise sammen. Vi er takknemlige for at vi fikk muligheten, som totalt uerfaren trenere, til å jobbe sammen med dere. Vi har hatt mange og fantastiske oppturer, samt noen få og kjipe nedturer. Men alt i alt kan vi jo kanskje kalle tiden sammen med dere som en suksess, med det utrolig gode kameratskapet dere har skapt sammen som høydepunkt.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

På bakgrunn av det har vi klart å få et opprykk fra 4. divisjon og en solid 5. plass i 3. divisjon med i bagasjen. Det finnes utallige historier som fortjener og andre som ikke fortjener dagens lys. Mange minner er det, ingen nevnt, ingen glemt. Det har vært en solid drivkraft for oss at vi har hatt mye gøy sammen, samtidig som dere en en gruppe med dyktige fotballspillere som har vært givende å påvirke.

Vi tar med oss mye læring fra denne tiden og kommer heilt sikkert til å savne å være med dere videre. En viktig ting for oss er at vi virkelig håper at dere alle sammen ønsker å være med videre uavhengig av hvem som får treneransvaret videre. Vi er sikre på at dere vil få en trener/trenere som passer denne gruppen veldig bra. Glad i dere alle sammen! For siste gang ... Sha-la-la-la-la-la-la ... Kjør Zebra!»