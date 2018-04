IK Våg og Fløy med treårig håndballavtale

KRISTIANSAND: Våg og Fløy ønsker med dette samarbeidet å kunne gi tilbud til alle gutter som ønsker å spille håndball. Målet er å ha lag i alle aldersklasser og få i gang et seniorlag som på sikt skal klatre i divisjonssystemet.

En av pådriverne for avtalen er sportslig leder Odd Ivar Hjetland i IK Våg og han forteller at entusiasmen er svært høy og at Våg og Fløy nå drar i gang en guttesatsing som ingen klubber på Sørlandet har.

Våg/Fløy

– Det har vært en utfordring å få gutter til å spille håndball fordi kulturen har vært borte, forteller Hjetland og legger til:

– Langsiktig arbeid med å igangsette lag i hver andre årsklasse ser nå ut til å lykkes. Vi har i dag guttelag på 16, 14, 12, 10 og 8 år. I tillegg er samarbeidet med Fløy slik at vi/Fløy har lag i 15 og 13 år.

– Vi er nå over 80 gutter som spiller håndball i Våg og antall spillere vokser for hver uke. At vi nå også har med en spiller på 02-landslaget i Kristian Gyberg, er en flott bonus som gir inspirasjon og enda bedre mulighet for de som kommer bak, forteller Hjetland.

– Vi ser svært lyst på framtiden og ønsker oss enda flere gutter i håndballmiljøet i Vågsbygd. Det er bare et tidsspørsmål før vi også får et seniorlag. Målet er på sikt å klatre, og samtidig ivareta bredden og utvikle samarbeidet med Fløy ytterligere. Vi ønsker alle gutter som ønsker å prøve håndball hjertelig velkommen, understreker Hjetland.

Allerede denne sesongen har Fløy og Våg samarbeidet med å ha et felles G15-lag i seriespill. Dette laget har gjort sine saker svært så bra og havnet på 2. plass på tabellen.

Per Bård Torvik er trener for denne gjengen spillere og han sier dette om avtalen:

Våg/Fløy

– Denne avtalen betyr at vi kan virkelig satse på guttehåndball fremover, på vestsiden av byen. Det er første gang på lang tid at ingen må reise ut av bydelene de bor i. Nå har vi tre tyngdepunkt i byen på guttesiden, Randesund, sentrum og Vågsbygd/Øya. Avtalen gjør at vi kan trene og spille kamper i nærmiljøet og skape et enda bedre lokalsamfunn der vi faktisk bor.

– Våg og Fløy vil stå sterkere som klubber når de både har fulle jente- og gutterekker. Alle miljøer blir bedre når begge kjønn er representert. Med denne avtalen i boks kan vi satse langsiktig med egenproduserte spillere fra begge klubbene. Begge klubbene skal bestå som før, og det er en viktig premiss for suksess og for denne avtalen!

Arne Kjønstad er leder av håndballstyret i Fløy Håndball og har vært med å jobbe frem denne samarbeidsavtalen sammen med blant annet Odd Ivar Hjetland i Våg. Kjønstad kommentarer avtalen slik:

IK Våg

- Fløy Håndball er relativt ung som håndballklubb, hvor aktiviteten i hovedsak startet opp etter Flekkerøyhallen stod ferdig i 2005. Vi har mye å lære av å samarbeide med IK Våg med deres erfaring. Den største fordelen for Fløy Håndball med samarbeidsavtalen er at vi kan nyte godt av den betydelige kompetansen som IK Våg har på trenersiden. Fløy IL på sin side håper å kunne bidra med mange guttespillere og ei sterk foreldregruppe. Per i dag har vi ca. 90 aktive guttespillere.

– Selv om avtalen gjelder hele guttesiden i håndballen, vil den være mest aktuell i de eldste årsklassene, der spillere faller fra og det etter hvert blir vanskelig å klare å stille lag. I de eldste årsklasse øker kravet til trenerkompetanse betydelig.