Flott bursdagsgave fra nervøs Løvdal

OSLO: Den sindige travtreneren fra Vegårshei er kanskje ikke den man først ser for seg som spesielt plaget av nerver når hestene konkurrerer, men onsdag måtte 60-åringen medgi at favorittstempelet på Mietor var tungt å leve med.

– Om jeg hadde nerver? Det skal jeg bare si deg, at å stå her ved gjerdet og se på er helt forferdelig, det er ille. I dag forsvarte han heldigvis stempelet som dagens største favoritt, fortalte Løvdal med et skjevt smil på seremoniplass etter at Mietor ledet store deler av sitt løp.

Hesteguiden.com

Kusk Adrian Solberg Akselsen er i vinden som aldri før. Lørdag vant 24-åringen storløpet Jacok Meyers Pokalløp, fulgte opp med seier på Sørlandet søndag før han altså mottok V76-seier fra Mietor i bursdagsgave på Bjerke onsdag. Mietor tok sin fjerde seier på åtte starter så langt i 2018 da han vant på fine 1.27,7a/2100 meter.