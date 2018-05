Etter NM gull i 2017 i klassen for eldre firehjulstrekkbiler har det vært stille rundt Team Snartemo Rallysport. Vintersesongen ble ofret til fordel for noe nytt og spennende.

Med to NM gull på rad var Søren nå klar for større utfordringer. Det ble gjort noen forsøk på å få til en NM satsing i den gjeveste klassen, men dette lot seg dessverre ikke gjøre allerede for 2018.

Gull Evo’en fra 2017 ble solgt før vintersesongen, noe som gjorde at planene for 2018 sesongen dermed måtte justeres. Ønske om å prøve seg i R5-bil har vært såpass stor, slik at dette ble fokus for denne sesongen.

Rally Sørland er hjemmeløpet til Søren, og dermed et naturlig valg for debut med en slik bil. Flere løsninger vdr leie av bil ble vurdert, men valget falt til slutt på Skoda Fabia R5 fra Pontus Tidemand Racing.

Årets Rally Sørland kjøres lørdag 5. mai. Start, service og mål samt to publikumsetapper kjøres på Sørlandets Travpark i umiddelbar nærhet av Dyreparken. Mere info om løpet finnes på www.rallysorland.no

Bilen kom til Sørlandet i går, så det blir ikke mye tid til å gjøre seg kjent med den før løpet. Planen for helgen er å ha det gøy i bilen og prøve å sette noen gode tider utover dagen. Med null erfaring med disse bilene er målet å komme seg igjennom med en topp fem-plassering totalt.