Målfest for Agder-kretslagene

KRISTIANSAND: Det var mange gode prestasjoner og gode kamper i kretskampene mot Vestfold i Sørlandshallen lørdag.

Først ut var NFF Agder J04 som spilte sin første kretskamp. Det begynte bra og jentene ledet tidlig 2-0. Agder-jentene var det beste laget i 1.omgang, mens Vestfold tok over i 2.omgang og reduserte til 1-2, men Agder stod imot og vant 2-1. Flott første kamp, her er det mange spennende spillere.

NFF Agder J02/03 imponerte stort og vant hele 8-0. De gjorde en meget solid prestasjon både offensivt og defensivt. De skapte masse sjanser og det stoppet til slutt på åtte scoringer. En av de beste kretskampene dette laget har spilt.

NFF G04 (NG14) spilte første kamp i en nasjonal NG14-turnering. Etter en trøblete 1.omgang der de lå under 0-3 etter tre dødballer, spilte de seg opp etter pause. Agder reduserte to ganger, mens Vestfold scoret et mål til og vant til slutt 4-2.

NFF Agder G03 vant 3-2 i en jevn og tøff kamp. Guttene viste bra engasjement, vilje og trøkk i duellspillet. Og skapte masse målsjanser.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

NFF Agder G02 gjorde en meget god kamp og vant til slutt 7-1. Guttene hadde full kontroll defensivt. Offensivt skapte de målsjanser på rekke og rad. Uten tvil en av de beste kampene dette laget har spilt.

Allerede lørdag 17. februar er det klart for nye kretskamper i Sørlandshallen. Da kommer Buskerud på besøk.

Resultater:

J04: NFF Agder NFF Vestfold 2-1

Målscorere: Frida Austegard og Emilie Osestad.

J02/03: NFF Agder-NFF Vestfold 8-0

Målscorere: Malene Oland Haugen, Sara B. Tønnesen 3 mål, Elise Vindheim, Emma Pettersen 2 mål og 1 selvmål.

G04 (NG14): NFF Agder-NFF Vestfold 2-4

Målscorere: Marko Lawk Farji 2 mål

G03: NFF Agder-NFF Vestfold 3-2

Målscorere: He Neh Ta Heh 2 mål og Vitalij Bravikov.

G02: NFF Agder-NFF Vestfold 7-1

Målscorere: Jakob Ugland, Michael Botne Bleika, Preben Hille, Andreas Haraldsen, Daniel F. Berglund og Mansor S.Muhammed 2 mål