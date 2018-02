BLOGG: I denne øvelsen med FitLight Trainer blir man utfordret til å reagere hurtig og forflytte deg raskt rundt for å treffe lysene. Det er en veldig bra øvelse for bordtennis, og vil gjerne bruke det igjen om jeg får muligheten.

Jeg trener fortsatt bordtennis hver dag, men sliter med ryggen så det blir bare en økt om dagen. Ellers prøver jeg å trene 2/3 fysiske pass utenom på Olympiatoppen med mine trenere Charlotte Krohn og Lene Puntervold.

Se videoen her:

For ei drøy uke siden fikk jeg vite at jeg får et nytt A-stipend fra Olympiatoppen på 120.000 kroner. Det hjelper veldig for den videre satsingen min i år. Fra før har jeg fått 30.000 kroner fra Cultiva, men jeg er fortsatt på sponsorjakt fram mot Paralympics i Tokyo i 2020.

Jeg har flere turneringer i år, men foreløpig er det ikke bestemt hvor vi skal reise. Jeg reiser nok på mine faste turneringer til Italia som er i mars og Slovenia som er i mai. Det er også en turnering i Kina før VM som jeg håper å delta i.

I år kommer jeg også til å delta mer i Norge på stevner for å få enda mer matchtrening. Har fått en del matchtrening allerede, og liker det veldig godt. Det er godt for det mentale og hjelper på forberedelsene mine mot VM i Slovenia i oktober i år.