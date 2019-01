Nå lever opprykksdrømmen for KIF

KRISTIANSAND: – Som trener har jeg vært med på opprykk fra 2. til 1. divisjon og fra 1. divisjon til elite, og vet at skal man rykke opp så må man også være klar for nivået over. Derfor må det jobbes knallhardt over tid, sier KIF-treneren, som i trenerteam sammen med Øyvind Skjeggedal har satt fart på KIF-herrene i høst.

Serieleder KIF Håndball, som har vunnet ti av sesongens elleve første seriekamper, er nå klar for sin første motstander i 2019. Onsdag 9. januar kommer Kragerø på besøk i Gimlehallen. Rosander Haugsgjerd håper at det igjen blir trangt om plassen på tribunen og at publikum vil få se et KIF-lag på sitt beste.

Inger M. Witteveen

– I de to siste hjemmekampene har vi hatt utrolig dårlige førsteomganger. Så nå forventer jeg at vi skal spille godt fra start, sier han.

Godt utgangspunkt som tabelltopp

Kristiansanderne topper 2. divisjon avdeling 3 med Herkules og ØIF Arendal på de neste pallplassene. Mens onsdagens motstander, Kragerø, ligger et kontringskast nedover på tabellen med sin 7. plass. Men det advares mot å ta for lett på denne hjemmekampen.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Inger M. Witteveen

– 1. divisjon er målet, men vi må være bevisst på at det kreves hardt arbeid. Alle kommende kamper er viktige og vi er ikke mer enn halvveis. Vi må ikke ta for lett på noen av kampene og slippe oss nedpå, da kan det fort gå galt. Det har vi erfart før, sier en realistisk KIF-kaptein Erlend Årstein Hansen.

Han har også hørt nyss om at flere av lagene har forsterket siden sist.

Også assistenttrener Skjeggedal mener det er viktig å være på tå hev fremover.

Inger M. Witteveen

– Vi må ta én kamp av gangen og telle opp til slutt. Først da vil vi se om alt arbeidet som er lagt ned har båret frukter. Det er en tøff kamp å rykke opp, konstaterer treneren, som er full av lovord om spillernes kameratskap, lagånd og engasjement.

Tre spillere har sørget for 161 mål

Ingen i KIF-stallen har scoret flere mål i høst enn Sebastian Schultz Hansen, Mathias Christiansen og Jon Robertsen. Trioen inntar foreløpig 5., 7. og 20. plass på divisjonens toppscorerliste for avdeling 3.

Inger M. Witteveen

– Det viktigste er at vi vinner, uavhengig av hvem på laget som scorer, lyder det diplomatisk fra Christiansen.

– Det kan du si det, humrer Schultz Hansen spøkefullt.

Inger M. Witteveen

Nå er de tre bakspillerne klare for å hamre inn nye mål. Forhåpentligvis kommer det et bombardement allerede mot Kragerø.

Trener to til tre ganger daglig

Eric Nicolay Skonhoft Jensen (18) er en av de yngste på laget. Han synes det er godt at serien kommer i gang igjen.

Inger M. Witteveen

– Jeg gleder meg til å starte med kamper igjen. Jeg har savnet håndballen, kjente det i jula, forteller venstrekanten, som trener to til tre ganger daglig.

Inger M. Witteveen

I tillegg til KIFs A-lag er han også fast inventar på Lerøy-laget, samarbeidslaget mellom Randesund, AK28 og KIF Håndball som deltar i sesongens eliteserie for 18-åringer. Samtidig har han håndball på timeplanen ved KKG toppidrett. Og innimellom blir det styrketrening.

Inger M. Witteveen

– Vi har trent godt og hvis vi spiller opp mot vårt beste da kan vi vinne mange kamper fremover, sier han.

KOMMENDE HJEMMEKAMP: Onsdag 9. januar, kl. 20, Gimlehallen, KIF – Kragerø.