Svenske blir hovedtrener for Gladiators

Gladiators er i år tilbake i eliteserien i amerikansk fotball, der de sist spilte i 2014. Årets liga består av seks lag. Coach Billgren har lang erfaring fra den svenske Superserien og Superettan, sist med Tyresø Royal Crowns. Han har tidligere vært trener i ulike svenske landslag og er alltid sterkt involvert i juniorlag, der han coacher. Hans spesialitet, i tillegg til erfaringen som hovedtrener, er quarterback-utvikling.

Billgren uttaler følgende til Lokalsporten:

– Jeg gleder meg mye over å få muligheten til å komme til Kristiansand og være coach for Gladiators. Alt jeg har sett og hørt om klubben virker å være føresklasses, med utmerkede forutsetninger for å bygge et program som kommer til å være framgangsrikt på sikt.

– Jeg skal benytte mitt offensive system, som har vært meget framgangsrikt både i svensk fotball og på landslagsnivå. Jeg skal jobbe for at vi får Norges mest eksplosive og komplette angrep, det mest aggressive og tøffeste forsvaret, i et lag som spiller med glede og for hverandre.

Etter planen skal Billgren bosette seg i Kristiansand rundt april. Han har en samboer og to sønner på henholdsvis åtte og ti år.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Coach Billgrens cv:

Stockholm City Wildcats 1988–90 (player)

SCW 1991–93 (Under 19 program, Head Coach)

Telge Truckers 1995–96 (Offense assistant)

Solna Chiefs 1997–2005 (U19 OC, HC variations from year to year, U16 HC 2002-05, Senior OC, HC variations from year to year)

STU Northside Bulls 2006–08 (U19 HC, Senior HC/OC 2006, OC 2007)

Västerås Roedeers 2009 (Senior HC/OC)

Tyresö Royal Crowns 2010 – 2012 (Senior HC/OC)

Tyresö Royal Crowns 2013 (U19/U17 OC)

Tyresö Royal Crowns 2014 (U17 HC/OC)

Tyresö Royal Crowns 2015 (U19 HC)

Tyresö Royal Crowns 2016–18 (U19 OC)

Tyresö Royal Crowns 2017–18 (HC, OC)

Junior National Team (Sweden):

2005 WR-coach

2006 Scout Manager

2008–09 OC/QB,

2016 QB

Senior National Team (Sweden):

2006–07 QB

2009 QB

2010 OC

Student National Team (Sweden):

2013: OC

2014: HC