De løp i gang Vinterkarusellen

SØGNE: Siden starten i 1981 har Vinterkarusellen rotert med varierende styrke og mengde, og i år ser det virkelig positivt ut med god deltakelse. Lørdagens løp ble gjennomført av 48 personer iført alt fra enkle singlets og shorts til godt vindtett tøy.

Ikke uventet ble Edgard Ellertsen fra Xtrata, beste herre på den korte distansen med 12.03. Det ble et hyggelig gjensyn med Anny Undheim fra Framsteg, som ble beste kvinne med 13.42.

På den lengre etappen var det ingen overraskelse med Abraham Syum fra MHI som vant på tiden 32.53. Til tross for en noe øm legg og strekk, hadde han ingen problemer med å legge feltet bak seg.

På kvinnesiden var det et internt oppgjør mellom Ingrid Ukkelberg fra MIL og Inger Saanum fra GE Healthcare som knivet om bestetiden. Ingrid avgjorde på slutten av løpet og vant med 38.51. Det ble ingen løyperekorder, men flere uttrykte glede over å ha satt personlige rekorder, og det lover godt for fortsettelsen.

Kommende løp er i Kristiansand lørdag 19.januar. Påmelding fra kl. 13.00, start kl. 14.00 - vel møtt!

Resultater

3KM

Gutter 15 – 16 år

1. Laurits Dyrkolbotn 59 MHI 12.33

Kvinner junior/senior

1. Anny Undheim 106 Framsteg 13.42

Menn mosjon

Yusuf Aksoy 129 15.11

Edgard Ellertsen 58 Xtrata 12.03

Jon Fjeld 18 SIL 16.23

Kalle Glomsaker deltatt

Jørgen S. Jæger 118 20.34

Bjørn Oftedal 149 Man komm. 15.14

tanley Olsen 150 18.20

Nils Henning Pedersen 148 SIL 19.32

Kvinner mosjon

Elisabeth S. Jæger 115 Nodeland 18.46

Benedikte M. Pedersen 142 SIL 19.26

10KM

Gutter junior

1. Eivind H. Ellingsen 263 MHI 42.34

Menn aktive 23 – 34

1. Hadi Moradi 229 MHI 36.42

2. Simon Knutsen 230 Kr.løpkl. 36.59

3. Anders Skuggevik 259 Lillesand 47.25

4. Svenn Finnvold 235 Aptum 50.56

Kvinner aktive 23 – 34

1. Rebekka Rock 270 51.11

Monica Sleveland 269 deltatt

Menn vet. 35 – 39

1. Abraham Syum 200 MHI 32.53

2. Eirik Aaen 233 41.39

3. Rolf Helgestad 234 Aptum 49.33

Kvinner vet. 35 – 39

1. Ingrid Ukkelberg 218 MIL 38.51

2. Randi Dyrkolbotn 223 MHI 40.07

3. Eli Åse Grisledal 260 MHI 44.14

4. Lise Lunde 219 SIL 46.44

5. Mari M. Kristensen 264 55.22

Menn vet. 40 – 44

1. Kjell Gunnar Gjerdal 261 MHI 39.54

2. Thomas Gjerdal 228 MHI 43.31

Kvinner vet. 40 – 44

1. Nina Slåen Svendsen 272 58.13

Menn vet. 45 – 49

1. Bjørnar Svendsen 268 46.08 2. Ronny Cortes 231 46.39

3. Atle Haagensen 237 Implenia 47.02

4. Kjartan Haaagensen 236 TT Anlegg 47.18

5. Patrick Kcusick 271 52.27

6. Kai Gimre 266 Søgne 63.44

Kvinner vet. 45 – 49

1. Hanne Kråkeland 222 Vass.dam. 50.50

2. Gudrun Fladen 220 Vass.dam. 51.34

Menn vet. 50 – 54

1. Eskil Berggren 267 SCK 41.36

2. Sven Arthur Ljosland 226 FVN 51.45

Kvinner vet. 50 – 54

1. Kari H. Ellingsen 262 MHI 49.45

Menn vet. 55 – 59

1. Tore Hansen 238 Lillesand 48.13

2. Jan Terkelsen 225 SIL 70.00

Kvinner vet. 55 – 59

1. Inger Saanum 221 GE Healthc. 39.18

2. Irene Leifsdottir 224 SIL 72.23

Menn vet. 60 – 64

1. Steinar Wergeland 265 MHI 42.41

Menn vet. 65 – 69

1. Arne Pedersen 227 Revmatiker 58.38

2. Kristen Bue 232 MIL 59.32