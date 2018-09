Agder-svømmere håvet inn EM-medaljer

SLOVENIA: Medaljene var fordelt slik: Fire individuelle gull, to stafettgull, tre individuelle sølv og to individuelle bronse.

I de to stafettene 4x50m medley og 4x50m fri for aldersgruppe 200 -239 år (+ 50 år) var sørlendingene langt foran sine konkurrenter og de hadde faktisk bedre tid enn klassen under 160-199 år (+ 40 år)!

I den første stafetten 4x50m medley gjorde jentene følgende etapper: Lise Raven Lothe i rygg 33.69, Anette Sørensen i bryst på 37.69, Janne Urdal Thorstensen i butterfly på 31,11 og Bente Rist i fri på 30,12 som ga lagtiden 2.12.31.

Alle etappene var bedre enn laget som tok sølv. Den medaljen gikk til talienske Roma Masters som ble slått med hele 8,40 sekunder.

På 4x50m fri ble toren Master Estland slått med 8,80 sekunder. Masør fikk lagtiden 1.59,72, som er nordisk rekord. Her gjorde Lise Raven Lothe 29.67, Janne Urdal Thorstensen 29,92, Anette Sørensen 30,37 og Bente Rist 29,76.

Suverene Raven Lothe

Lise Raven Lothe var fullstendig suveren i de tre ryggøvelsene og satte konkurrentene helt i skyggen.

På 50m rygg gjorde hun 34.11 og var 0,83 sek foran Caroline Lindberg Sverige. 100m rygg gikk unna på 1,11,83 ( nordisk rekord) og gledelig nok fulgte Bente Rist opp med sølvmedaljen med 1.16.23 og hun var igjen 1.43 sekund foran bronsevinner.

På 200m rygg lekte Lise med konkurrentene da hun gjorde supre 2.37,54 - 10,91 sekunder foran toeren svenske Caroline Lidberg.

Lise hadde bedre tider enn vinnerne i klasse 40-44 og 45-49 år!

Like god som for 30 år siden

Janne Urdal Thorstensen er faktisk like god i dag som da hun var aktiv for 30-35 år siden, og var jublende glad da hun meget overraskende vant 50m butterfly på 31.88 - 0,52 sekund foran favoritten Daniela Duponte fra Italia.

I tillegg fikk hun bronse på 100m butterfly med 1,12,35 hvor hun var 1,56 sekund etter vinneren Katrien Delaender fra Belgia.

To medaljer tok også Anette Sørensen på 50m bryst med 38,25 som ga sølv 0,40 sekund bak Delyth Cunnach fra England og nok en sølv på 100m bryst med 1,23,04 - 1,42 sekund bak Laura Molinari fra Italia.

Oppsiktsvekkende resultater

De fire Agder-damene, som tilhører årgang 1966 og 1967, viser at det er mulig å holde et imponerende nivå til tross for passerte 50 år, og mange "teser" om fall i resultater etter alder er i ferd med å motbevises. Ingen tvil om at mye trening gir resultater!