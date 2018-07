Vindbjart snudde til storseier

VENNESLA: Etter en middels sesong så langt ble andre omgang mot Pors et gjensyn med noen av de beste årgangene av Vindbjart vi har sett de siste ti årene.

Gressbanen er langt fra perfekt, det så vi på en del tekniske detaljer som ikke gikk etter planen på grunn av humper eller tørr og hard bane. En del av det faste publikum hadde kanskje prioritert å se VM-kampen Sverige-England, men de som var til stede fikk se et Vindbjart-lag med en fin miks av unggutter og mer rutinerte (noen til og med «eldre») spillere som er med og bidrar i en periode der behovet har vært til stede.

Fakta: Kampfakta Vindbjart – Pors 4-1 0-1 (16 min): Kim Sjøberg Bentsen (straffespark) 1-1 (36 min): Markus Nyhus 2-1 (46 min): Øyvind Løkkebø Gausdal 3-1 (74 min): Kjetil Myrvold 4-1 (96 min): Thore Viste Ulstein Vindbjart: Johnny Kristiansen Borden, Jon Hodnemyr (Alain Delgado fra 88 min), Christian Follerås, Halvor Hovstad, Sondre Nordhagen, Børge Engesland (Simen Aanonsen fra 81 min), Kjetil Myrvold, Magnus Langerud, Markus Nyhus (Alla Abdallah fra 81 min), Øyvind Løkkebø Gausdal (Thore Viste Ulstein fra 88 min), Berry Gerezgi (Emil Grønn Pedersen fra 68 min) Gult kort: Gausdal

Første omgang endte 1-1 etter at Pors var best i starten og skåret på et straffespark, før vi kom mer med og Markus Nyhus fikk styrt en heading fra Børge Engesland i mål ti minutter før hvilen. Gaus’ comeback som sommerhjelp ble tellende ett minutt ut i andre omgang, da han smelte ballen i mål etter en corner, og vi fortsatte å presse på.

Pors kom bare på sporadiske besøk nære vårt mål. Etter sytti minutter ble Jon Hodnemyr tatt for n’te gang etter å ha utnyttet farten sin på høyrekanten og Pors’ midtstopper Jonas Sandnes fikk sitt andre gule kort.

Stian Bøe

Kjetil Myrvold pirket inn en corner like etter, skåring i to kamper på rad for veteranen som har vikariert på midten med bravur i det siste. De neste tjue minuttene overkjørte vi Pors totalt og det var utrolig at ikke det ble flere mål.

Innbytterne Simen Aanonsen, Emil Grønn Pedersen, Alla Abdallah og Thore Viste Ulstein fikk gode arbeidsbetingelser mot slitne Pors-bein.

Stian Bøe

Etter at Ulstein burde fått to straffespark ordnet han opp på egen hånd seks minutter på overtid da han kronet sitt comeback på Moseidmoen med en skåring etter innlegg fra Sondre Nordhagen. Vi endte vårsesongen på øverste halvdel av tabellen, åtte poeng bak seierleder Ørn Horten. Tre seire på rad inn mot siste kamp før ferien, hjemme mot FK Tønsberg til lørdag. Nå er det bare å fortsette fremgangen og se om det er mulig å blande seg inn i topp tre.