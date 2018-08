Idda Hockey på treningsleir i Polen

Sommeren kan bli lang og varm når man lengter etter is under beina, så derfor reiste seks av spillerne på Idda U13 til Torún i Polen for en ukes treningsleir. Dette skulle vise seg å være en meget lærerik tur.

Spillerne bodde på internat hvor dagene startet med oppstilling kl 07.15, de hadde fysisk trening, isøkter, mental trening og svømming i svømmehall hver dag. Dagene ble avsluttet kl 20 med kveldsmat og møte med gjennomgang av dagen. Før det var leggetid kl 21, noe som ikke var et problem, da alle sovnet før hodet traff puten.

Campen, Hokejowa Szkola Zietary, har en av verdens beste instruktører i amerikanske Paul Vincent. Han drillet dem på is hver dag i skøyteteknikk, og med over 30 unger på isen viste det seg fort at det var et ord som gjaldt, nemlig disiplin. Sammen med fem andre instruktører hadde Vincent og trenerteamet full kontroll og all den kompetansen som trengtes for at dette skulle bli en lærerik uke.

De ga tett oppføling på hver deltaker og ingen av øvelsene ble utført uten at det ble terpet og korrigert til det ble gjort som det skulle.

Espen Snaprud

Etter halvannen time med knallharde øvelser fra Paul og co. hadde guttene 15 minutter til å skifte før neste økt med styrketrening ventet.

Da middagen var ferdig spist, hadde guttene tre kvarter på og hvile litt før det var full rulle igjen. Hver dag ble avsluttet med svømming, dette for å løse opp musklene og gjøre de klare til neste dag.

Espen Snaprud

I tillegg til utespillerne var det også keepertrenere. Fra Idda stilte vi med en goalie og han fikk kjempelæring fra to topp trenere med stor kompetanse og erfaring fra A-VMs kamper.

Hele opplegget var utrolig profesjonelt gjennomført og ungene var engasjert hele tiden. Det var mye teknisk skøyte trening, terping, svette og konsentrasjon som gikk igjen og ble den nye hverdagen.

På den tredje dagen hadde de en hinderløype på tid, som innehold hopp, svinger, tunneler og mye mer. Utrolig moro og ungene fikk konkurrert og ledd mye sammen.

Espen Snaprud

Det var spill øvelser en mot en og etter hvert ble de delt inn i lag med kamptrening. Guttene fra Idda U13 gjorde seg ikke bort og vant flere kamper.

Mot slutten av hver dag hadde de gjennomgang av dagen med påfølgende kåring av dagens spiller. Nest siste dag var det en av Idda U13-spillerne som vant prisen. Utrolig artig at vi greide å hevde oss på en camp som regnes som en av de hardeste i Polen. Det var spillere fra Polen, Norge, Sverige, Frankrike og sikkert flere land vi ikke fikk med oss.

Guttene våre fikk mange nye og gode venner. Selv om det til tider var hardt og de var slitne og kanskje helst ville vært i sofaen hjemme, var de alle klare på at de ville tilbake hit til neste år.

Espen Snaprud

Vi gleder oss til sesongstart og mange nye gode opplevelser på is!